Fabiola Gadelha posta fotos raras com o filho e se declara: 'Um herói de verdade'

A apresentadora Fabiola Gadelha postou fotos da festa de aniversário do filho, Adriel, que completou 23 anos, e prestou uma bela homenagem

Fabiola Gadelha usou as redes para mostrar os detalhes da comemoração do aniversário de seu filho, Adriel Gadelha, que completou 23 anos.

Em seu perfil oficial, a apresentadora compartilhou as fotos da festa de aniversário do herdeiro, que teve como o tema o super-herói 'Homem-Aranha'. A decoração contou com bexigas coloridas e bonecos do personagem, além do bolo e doces personalizados.

Fabiola também postou com seus outros filhos, Adrian, e a caçula, Yarin, de três anos, e meu marido, Bruno Amaral. Já na legenda, a famosa se declarou para Adriel. "Hoje meu Homem-Aranha @adrielgadelha faz 23 anos. Um herói de verdade, que reflete a luz de Jesus, vive com propósito e ama o próximo. Que você siga fazendo a diferença no mundo! TE AMO!", escreveu ela.

Nos comentários, os internautas encheram o post de mensagens de felicitações. "Parabéns, Adriel! Muitas e muitas bençãos na sua vida! Que seu novo ciclo seja cheio da presença de Deus", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, Deus abençoe grandemente", falou outra. "Parabéns saúde e paz", desejou uma fã.

Confira:

