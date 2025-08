Fabiola Gadelha compartilha fotos raras do filho mais velho em data especial

A apresentadora Fabiola Gadelha prestou uma homenagem especial para o filho mais velho, Adrian, que completou 25 anos nesta quinta-feira (31)

Fabiola Gadelha usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de seu filho mais velho, Adrian. O rapaz completou 25 anos de vida nesta quinta-feira, 31.

Para comemorar a data especial, ele ganhou uma festa temática do Flamengo, seu time do coração. A apresentadora mostrou o espaço decorado com muitas bexigas pretas e vermelhas, além dos doces e o bolo decorado com o escudo do clube e bolas de futebol.

Além disso, Fabiola recordou uma foto de um aniversário de quando Adrian era bebê, que teve o mesmo tema. Já na legenda, a mamãe coruja homenageou o herdeiro. "25 anos depois, o mesmo tema, a mesma promessa! Um filho que brilha com a luz de Jesus. Um ciclo se encerra, mas o propósito permanece eterno. Te amo infinito", declarou.

Além de Adrian, a apresentadora também é mãe de Adriel, que completou 23 anos no mês passado, e de Yarin, de três anos. A menina é fruto de seu casamento com Bruno Amaral. No dia do aniversário do segundo filho, Fabiola também prestou uma homenagem especial ao compartilhar as fotos da festa, que teve como o tema o super-herói 'Homem-Aranha'. "Hoje meu Homem-Aranha @adrielgadelha faz 23 anos. Um herói de verdade, que reflete a luz de Jesus, vive com propósito e ama o próximo. Que você siga fazendo a diferença no mundo! TE AMO!", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

Fabiola Gadelha encanta ao combinar look com a filha durante viagem

Recentemente, a apresentadora Fabiola Gadelha usou as redes sociais para abrir o álbum de fotos de sua viagem em família. Ela viajou para Manaus, no Amazonas, com o marido, Bruno Amaral, e a filha, Yarin, de três anos, e encantou ao surgir combinando o look com a herdeira.

Nas fotos postadas no feed, as duas aparacem usando um biquíni azul e posaram sorridente durante um passeio na natureza. "Gratidão ao criador por nos permitir e proporcionar mais um encontro com a sua criação! Encontro com as águas e encontro com os botos!", escreveu a apresentadora. Veja as fotos!

