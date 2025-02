Fabiana Justus relembra clique emocionante em celebração ao aniversário das filhas gêmeas

Celebrando o aniversário das filhas gêmeas, Fabiana Justus usou as redes sociais para fazer uma declaração emocionante às pequenas: "Grata e feliz"

Esta quarta-feira, 12, é uma data especial para Fabiana Justus: Suas filhas gêmeas, Sienna e Chiara, estão completando seis anos de idade. E para comemorar o dia, a influenciadora resgatou uma foto do dia do nascimento das pequenas , que são frutos do casamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona.

"6 anos desse dia tão especial! O dia em que me tornei mãe das minhas princesas. O dia em que minha vida mudou para sempre! Indo dormir extremamente grata e feliz por estar aqui e poder comemorar ao lado delas com saúde!", escreveu a filha de Roberto Justus, que também é mãe de Luigi, de um ano e meio

Mais cedo, Fabiana ainda usou as redes sociais para fazer uma homenagem carinhosa às gêmeas "PARABÉNS minhas princesas lindas!!! Hoje meu coração transborda gratidão por estar AQUI com vocês, comemorando muito como vocês merecem! 6 anos do dia em que minha vida mudou para sempre! Vocês me ensinaram a ser mãe! Eu amo vocês mais do que eu consigo expressar em palavras! Que Deus as proteja e abençoe SEMPRE!", declarou Fabi.

Veja os registros:

Fabiana Justus celebra aniversário das filhas. Foto: Reprodução/Instagram

Crescimento dos cabelos

Nesta semana, Fabiana Justus compartilhou a sua experiência ao ver o cabelo crescer novamente um ano após raspar a cabeça para passar por um transplante de medula óssea e enfrentar um tratamento quimioterápico. Como consequência dos efeitos provocados, a queda dos fios muitas vezes é inevitável.

No entanto, o crescimento dos fios pode ser retomado seguindo cuidados e recomendações de um especialista. Paraentender como funciona o processo, CARAS Brasil conversa com a médica tricologista Dra. Marcia Dertkigil, que explica que o ciclo capilar pós-quimioterapia pode variar de pessoa para pessoa.

“Normalmente, os fios começam a crescer de dois a três meses após o fim do tratamento, mas podem apresentar mudanças na textura, espessura e até na cor”, afirma. A especialista alerta para a importância de ter paciência durante o processo e buscar ajuda profissional para adotar estratégias necessárias para um crescimento suadável. Confira a entrevista completa!

