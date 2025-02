Fabiana Justus mostra detalhes do almoço de aniversário de Ana Paula Siebert

Enteada de Ana Paula Siebert, Fabiana Justus marcou presença na comemoração antecipada de aniversário da madrasta; veja fotos

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus marcou presença na comemoração antecipada de aniversário da madrasta, Ana Paula Siebert, realizada no sábado, 15. Aniversariante do mês, a esposa de Roberto Justus realizou um almoço bastante especial em família para celebrar a chegada de seus 37 anos - completados na próxima terça-feira, 18.

Por meio das redes sociais, Fabiana compartilhou detalhes do evento intimista organizado por Ana Paula. Na sequência de imagens publicadas por ela, é possível observar a decoração caprichada floral com tons de rosa e laranja, além do bolo personalizado da aniversariante.

O doce escolhido pela companheira de Roberto Justus foi composto por três andares com algumas flores no topo. "Sobre ontem! A comemoração do aniversário da Ana Paula Siebert foi uma delícia! Com direito a discurso emocionado, né Paula?! Amei!", escreveu Fabi Justus na legenda.

Ainda no sábado, 15, dia em que Ana Paula realizou o almoço especial em família, detalhes da celebração também foram mostrados pela anfitriã. Além de arranjos florais, as mesas foram enfeitadas com frutas e louças luxuosas do acervo da famosa.

A esposa de Justus também encomendou lembrancinhas personalizadas para os convidados. Cada saquinho com estampa do tema tinha uma escova de cabelo com o nome da pessoa gravado.

Por que Rafaella Justus não foi ao aniversário de Ana Paula Siebert?

Aniversariante do mês, a influenciadora digital Ana Paula Siebert realizou um almoço bastante especial em família no último sábado, 15, para celebrar a chegada de seus 37 anos. No entanto, a ausência da enteada, Rafaella Justus, despertou curiosidade nos seguidores da famosa.

Por meio das redes sociais, Ana Paula explicou o motivo da adolescente não ter comparecido ao evento. De acordo com a esposa de Roberto Justus, Rafa já possuía um compromisso marcado na mesma data e, por isso, não conseguiu estar presente em sua comemoração; confira mais detalhes!

