Fabiana Justus faz linda homenagem para amiga: 'Dom de cuidar'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus fez uma linda homenagem para a amiga Simone, que esteve com ela em momentos bons e ruins

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 5, a empresária usou a sua conta no Instagram para fazer uma linda homenagem para a amiga Simone, que está fazendo aniversário. Simone começou trabalhando na casa de Fabi, mas rapidamente elas desenvolveram uma linda amizade.

Inclusive, no carrossel de fotos, Fabiana mostrou que Simone foi uma das primeiras pessoas que soube do seu diagnóstico de leucemia.

"Hoje é o dia dessa pessoa especial. Aliás, especial não chega nem perto de descrever você, Si. Obrigada por estar ao meu lado em tantos momentos maravilhosos, mas também, principalmente, nos difíceis. Estar ao lado das pessoas nos momentos bons é fácil... são as pessoas que permanecem ao nosso lado nos momentos desafiadores que nos mostram que estão lá para o que der e vier! E assim como você falou no áudio, você segurou a minha mão e nunca soltou. Como eu sempre digo, 'obrigada' nunca será o suficiente para te agradecer por tanto! Deus foi muito maravilhoso de ter nos conectado de maneira tão linda! Hoje e sempre vamos comemorar a vida! Que seu ano (e todos os outros) sejam repletos de saúde e muita felicidade! Deus te deu o dom de cuidar, e essa é a forma mais linda de espalhar amor. Te amo", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Comemoração

A influenciadora Fabiana Justus comemorou ainda mais o aniversário de sua mãe, Sacha Chryzman, este ano. Isso porque, no último ano, ela estava internada no hospital para tratar o câncer, descoberto em janeiro.

Depois de meses no local, sem poder ter contato com muitas pessoas e até comer comida fora de casa, a famosa, agora, recuperada e já com sua rotina de volta, celebrou a oportunidade de poder festejar o aniversário da mãe sem restrições.

"Mami, quanta diferença de um ano para o outro no seu aniversário hein?! Ano passado passamos esse dia no hospital, você fingindo que o pão era seu bolo... mas o desejo foi poderoso e Deus nos permitiu hoje comemorarmos juntas novamente, porém dessa vez fora do hospital, com muita saúde e felicidade, com bolo de verdade. Que nesse e em todos os outros anos da sua e das nossas vidas a gente só tenha surpresas boas, maravilhosas! Obrigada por ser tão incrível! Te amo e vamos comemorar juntas a vida", escreveu a influencer ao relembrar uma foto de infância e outra da mãe no hospital com ela.

Leia também: Fabiana Justus faz reflexão um ano após diagnóstico de leucemia