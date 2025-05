Fabiana Justus comemora o aniversário de Roberto Justus: 'O setentão mais gato'

A influenciadora digital Fabiana Justus prestou uma homenagem especial no aniversário de 70 anos do pai, Roberto Justus

Fabiana Justus usou as redes sociais para comemorar o aniversário do seu pai. Nesta quarta-feira, 30, Roberto Justus completou 70 anos e ganhou uma homenagem especial da herdeira.

Nos Stories, a influenciadora digital recordou uma foto tirada no dia em que Justus completou 60 anos e estava se casando com Ana Paula Siebert. Na imagem, Fabiana e a irmã, Luiza, aparecem beijando a bochecha do pai.

Já na legenda, a famosa falou sobre comemorar a data especial após os dois enfrentarem problemas de saúde. Roberto Justus foi diagnosticado com câncer na bexiga em 2022, já Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024.

"Nessa foto, 10 anos atrás, Roberto Justus estava cansado no dia de seu aniversário de 60 anos, e hoje, renova os votos com o amor da sua vida e comemora 70 anos! O setentão mais gato desse país!! Papo, te amo tanto. Vamos comemorar muito. Estou muito feliz hoje, depois de tudo que passamos nesses 10 anos, podermos comemorar a vida juntos é muito mágico!! E muito feliz que você e a Ana se encontraram e continuam caminhando juntos na mesma direção!", escreveu a influenciadora digital.

Mais cedo, Roberto Justus também recebeu uma homenagem de Rafaella Justus, sua filha com Ticiane Pinheiro. "70 anos. Uma idade marcante da sua vida. Olhando pra tudo o que você construiu, vemos uma trajetória linda, cheia de conquistas e uma família unida, que tem em você um exemplo e um orgulho imenso. Que venham muitos mais anos de saúde, alegria e comemorações! Vamos celebrar muito hoje a noite os seus 70 anos e os 10 anos ao lado da Ana Paula Siebert. Te amo demais papi! Parabéns!", declarou.

Confira:

Fabiana Justus comemora o aniversário do pai - Foto: Instagram

Fabiana Justus celebra nova fase em sua carreira de empresária

Além de influenciadora digital, Fabiana Justus é empresária. Ao lado da sócia e amiga, Luciana Hildebrand, ela comemorou nesta terça-feira, 29, na loja delas da Les Cloches, em Moema, em São Paulo, uma nova fase de sua carreira.

Após um ano da internação para tratar uma leucemia e de estar em isolamento para receber um transplante de medula óssea, a herdeira de Roberto Justus é só gratidão ao poder estar trabalhando novamente e crescendo ainda mais o seu negócio. Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, Fabiana Justus falou como se sente ao poder estar de volta e com saúde após a luta contra o câncer. Confira a entrevista!

