Fabão celebra trajetória com humor afiado e representatividade: 'Constrangimento não me vence'

Preto, gay, criado no Complexo do Alemão e casado há 11 anos em um relacionamento aberto, Fábio Cruz, mais conhecido como Fabão, é uma das vozes mais autênticas da nova geração. Com vídeos que fazem rir e pensar, ele vem se destacando na televisão, nos palcos e nas redes sociais, sem jamais abrir mão de quem é.

O apresentador e criador de conteúdo já brilhou ao lado de Angélica no TikTok Awards 2024, apresentou o blue carpet do Prêmio da Música Brasileira com Valentina Bandeira e também marcou presença na Globo com o programa Papo de Reality.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, no Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, Fabão falou sobre sua trajetória, o impacto do humor como ferramenta social e os desafios de ser quem é em todos os espaços que ocupa: “O humor foi a primeira ferramenta que eu tive pra entrar em ambientes hostis sem ser engolido.”

Para Fabão, rir é um ato político e também uma maneira de sobreviver: “E eu diria que não é só uma forma de resistência, é sobrevivência também. O humor foi a primeira ferramenta que eu tive pra entrar em ambientes hostis sem ser engolido, sabe? Para driblar o bullying, a homofobia e o racismo. Hoje, constrangimento não me vence. A internet virou meu palco porque é o lugar onde eu posso falar e existir sem pedir licença”, declara.

No mês do Orgulho, ele reforça a importância da visibilidade: “No Mês do Orgulho, tudo isso ganha volume porque ganhamos um destaque para mostrar em que estamos aqui e que não vamos desistir. É incrível poder dizer que tem gente como a gente aqui, rindo, vivendo, e vencendo”.

“A vivência da favela não me limita, ela me estrutura”

Mesmo ganhando cada vez mais espaço na grande mídia, Fabão mantém a essência. E, para ele, essa fidelidade vem da consciência de que seu caminho não precisa seguir padrões impostos.

“Muitas vezes, a indústria só quer escutar se você performar dor ou exotismo. Eu aprendi que manter minha essência é entender que não preciso explicar tudo. Eu não sou um produto final, sou um processo. E esse processo inclui alegria, dores, inteligência e, principalmente, afeto, tudo junto. A vivência da favela não me limita, ela me estrutura. E quando eu ocupo um espaço ‘sem me encaixar’ no molde, eu acredito que estou abrindo uma porta pra quem vem depois de mim”, afirma.

Afeto, liberdade e não monogamia

Casado há mais de uma década com Júlio César, Fabão vive uma relação aberta que, segundo ele, é baseada em respeito e diálogo. O tema ainda é um tabu, inclusive dentro da própria comunidade LGBTQIAPN+.

“A gente lida com bom humor, claro. Mas também com respeito e muita conversa. Nosso relacionamento é sobre liberdade com responsabilidade, e isso assusta quem aprendeu que amor é posse. Mesmo não sendo minha pauta principal e um assunto que não abordo muito publicamente, são 11 anos de relacionamento (10 em não-monogamia) e se essa não for a resposta para quando me perguntam se é saudável, eu não sei qual seria”, conta.

“O que falta, na verdade, é escuta. Muita gente se incomoda mais com o modelo do nosso afeto do que com a falta de afeto nas relações. E não tem fórmula mágica, só disposição pra construir juntos, errar juntos e rir no caminho. A liberdade não é um atalho, é uma estrada”, completa.

Representar sem se render

Sobre estar lado a lado de grandes nomes da TV, como Angélica e Valentina Bandeira, Fabão revela o quanto tudo ainda parece um sonho.

“Às vezes parece que tô num filme dirigido por alguém que acredita muito em mim, mais do que eu acreditava, inclusive. Estar nesses lugares é emocionante, mas também muito simbólico", declara o apresentador.

E completa: "Quando eu vejo meu nome no mesmo frame que o da Angélica, por exemplo, eu lembro do menino que assistia coisas como essa, na TV, no Complexo do Alemão. A ficha cai? Não. Mas eu reconheço que esses eventos, espaços e acontecimentos são as respostas de um trabalho bem feito, um foco que nunca descansa e a certeza de estar no caminho certo".

Crítica social disfarçada de piada

O humor de Fabão não é apenas piada, é posicionamento, é crítica, é ferramenta de mudança: “Medo a gente sempre tem. Mas mais do que medo de errar, eu tenho medo de repetir o que sempre foi dito. Meu processo criativo parte de um lugar de escuta: do que me incomoda, do que me faz rir, do que me faz pensar ‘isso precisa ser dito, mas de um jeito que a pessoa sinta e não só ouça’", explica.

“O humor é minha forma de comunicação, se estamos rindo juntos, é porque a piada foi feita corretamente. A crítica social, pra mim, é necessária. Eu amo saber que uma pessoa deu risada e depois pensou ‘opa, ele tá falando sobre política aqui!’ porque às vezes o recado entra melhor quando chega disfarçado de piada inofensiva. Mas de bobo eu não tenho nada”, dispara.

“Esse momento parece um sonho”

Vivendo um dos maiores momentos da carreira, Fabão embarca rumo à sua primeira viagem internacional para cobrir os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

“Esse momento parece um sonho. Começando pelo projeto Paris é Brasa, por ser minha primeira viagem internacional, num projeto tão incrível e podendo viver o maior evento esportivo do mundo. Eu tô vivendo intensamente, mas com os pés bem fincados no chão”.

E vem mais por aí: “Eu tenho muito projeto no caderninho. Para esse ano, um talk show com humor ácido e devaneios e um projeto especial, que ainda não posso revelar, mas que reforça ainda mais minha imagem como apresentador”.

Recado para jovens LGBTQIAPN+

Para Fabão, ser inspiração é consequência de uma trajetória construída com verdade. E seu recado para os jovens LGBTQIAPN+ é direto ao ponto:

“Meu recado é simples e direto: não se esconda de você para caber nos outros. O mundo já te empurra o bastante, então seja você o seu lugar seguro. Erre, ria, chore, se monte, se desmonte, mas continue”, aconselha.

“Ser LGBTQIAPN+ é também um ato de criatividade. A gente cria laços, linguagens, futuros. E por mais que pareça solitário às vezes, saiba: você nunca tá sozinho(a/e). Alguém, em algum lugar, tá esperando seu brilho pra acender o próprio. Então vai”, finaliza.

Quem é Fábio Cruz, o Fabão?

Fabão, como é conhecido nas redes, é Fábio Cruz, um comunicador que começou a bombar em 2020. Ele usa o humor como marca registrada para criar conteúdo autoral e leve, com diálogos e situações bem inusitadas.

Além de seus vídeos virais, Fabão é parceiro de Valentina Bandeira no YouTube, co-apresentador do "Tinder Apresenta: MTV Beija Sapo" e um dos apresentadores do "Papo de Reality" (YouTube da Globo).

Em 2024, apresentou o TikTok Awards com Angélica e ganhou seu próprio talk show na CCXP, o "Ervas Finas Talk Show". Também já comandou o podcast "Pod da Play", onde entrevistou grandes nomes.