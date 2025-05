Evelyn Regly abre o coração ao falar de maternidade: 'A perfeição não existe'

Em entrevista à CARAS Brasil, Evelyn Regly revela aprendizados após o nascimento dos filhos e a influenciadora fala de maternidade sem filtros

Mãe dos pequenos Lucas (4) e Alana (2), Evelyn Regly viu sua vida mudar após o nascimento dos filhos. Contando com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora faz questão de compartilhar suas experiências à maternidade e, claro, de uma maneira real, mostrando as partes boas e os desafios.

Na Semana das Mães, Evelyn Regly é uma das celebridades ilustres convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família. A influenciadora digital se define como uma mãe presente e faz questão de estar próxima dos filhos.

"Sou aquela mãe que se joga mesmo! Brinco, canto, faço dancinha, mas também dou bronca quando precisa. Tento estar presente em tudo, mesmo com a correria. Às vezes erro, me culpo, choro escondida… mas sigo tentando dar o meu melhor para o Lucas e para a Alana. E sou muito grata por eles terem me escolhido como mãe", declara.

Evelyn Regly confessa que está sempre aprendendo com os filhos e a maior lição que eles ensinaram é a importância de 'desacelerar'. A influenciadora digital dá o seu melhor no papel de mãe, mas menciona ter ciência de que: "A perfeição não existe".

'HOJE EU CONSIGO ENTENDER'

A apresentadora está em contagem regressiva para o domingo de Dia das Mães, e menciona que vai passar ao lado dos pequenos. Para além das comemorações, Evelyn Regly reforça a importância da data para refletir."Quero aproveitar o dia com o Lucas e a Alana, cercada de amor. E claro, agradecer à minha mãe também, porque agora eu entendo tanta coisa que antes nem imaginava!", afirma.

Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, Evelyn Regly revela que acha importante compartilhar sua rotina com os pequenos, mas sem glamorizar, ela mostra as melhores partes da maternidade, porém os desafios também. Tudo isso para demonstrar apoio para outras mulheres.

"A gente cresce ouvindo um ideal de mãe que não existe e isso pesa demais. Eu mostro tanto as delícias quanto o caos da maternidade, porque é assim que é de verdade. Mostrar isso nas redes é uma forma de acolher outras mães, de dizer 'tamo junto', sabe? É importante normalizar que está tudo bem não dar conta de tudo", explica.

Evelyn inspira muitas mulheres, principalmente suas seguidoras que se identificam com sua história, mas ela revela que não esperava se tornar tão reconhecida ao falar de maternidade, pois a intenção era apenas compartilhar momentos com os pequenos.

"Quando comecei a mostrar minha rotina como mãe, era pra dividir mesmo, trocar com outras mulheres. E aí foi crescendo… Acho que o que fez diferença foi mostrar a maternidade real, sem filtro, com muito amor, mas também com os perrengues do dia a dia. Acabou que muita gente se identificou e isso me emociona demais", finaliza a influenciadora digital.

