Esposa de Pedro Leonardo comemora aniversário da filha com fotos inéditas

Ela cresceu! Esposa de Pedro Leonardo, Thais Gebelein, posta fotos inéditas da primogênita e encanta com lembranças da menina

A esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais Gebelein, compartilhou fotos inéditas da filha mais velha deles, Maria Sophia. Nesta quarta-feira, 07, a primogênita do casal está completando 14 anos e a mamãe relembrou cliques encantadores dela.

Em sua rede social, a influenciadora digital postou as lembranças desde quando a menina era bebê até os dias atuais. Mais uma vez, a neta do cantor Leonardo impressionou com sua beleza e não passou despercebida.

"Hoje é dia de Maria, da minha primeira Maria, do meu primeiro coração que bate fora do peito! São 14 anos vivendo você e agradecendo por você vir como minha filha, que sorte a minha, a nossa! Intensa, linda, generosa, teimosa, e tudo que é, é MUITO! Te amo além! Feliz 14 anos meu amor", declarou-se a arquiteta para a herdeira.

Nos comentários, os internautas também a parabenizaram e admiraram sua beleza. "A mais linda das galáxias! Parabéns princesa, que Deus abençoe grandemente sua vida", escreveram. "Maravilhosa demais", falaram outros.

Em entrevista para a CARAS Digital, Thais Gebelein contou como ela e Pedro Leonardo escolheram os nomes das filhas. As duas têm nome composto e com Maria. Além da mais velha, eles são pais de Maria Vitória, de sete anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais (@thais)

Como Pedro Leonardo conheceu Thais Gebelein

Casados há 15 anos, Thais contou para a CARAS como conheceu Pedro Leonardo e brincou ao dizer que nunca foi pedida em casamento oficialmente . Apesar disso, a arquiteta de formação diz que desde o primeiro beijo sentiu que estavam unidos.

"O conheci através de uma amiga, quando ela me chamou para passar Ano Novo em Goiânia, depois de muitos anos não dando certo, no ano de 2009/2010 deu e assim do aeroporto fomos em um churrasco na casa da avó da irmã dele, e lá nos conhecemos, em meio a amigos e roda de viola, eu adorava, aliás ainda amo!", declarou a nora de Leonardo.