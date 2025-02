Enzo Celulari se declara para o irmão Luca: 'Alma pura'

Em suas redes sociais, Enzo Celulari postou uma declaração para o irmão Luca, que está completando dois anos de vida. Confira!

Nesta terça-feira, 11, Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, está completando dois anos de vida.

Enzo Celuari, filho da atriz com Edson Celulari, fez questão de compartilhar diversas fotos do pequeno e se declarar para o irmão caçula.

"11/02. Criança de alma pura, coração tranquilo, olhar sincero, sorriso que contagia. Dois anos do nosso milagrinho. Aliás, muito obrigado por esse presente Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Obrigado por ter me escolhido como irmão nessa vida, Bililico. Que papai do céu continue te abençoando, guardando e iluminando abundantemente. Te amo para sempre. Com amor, Nuno. Obs. Hoje ele me ligou por vídeo para celebrarmos a vida dele, coisa mais preciosa", escreveu ele na legenda.

Além de Enzo e Luca, Claudia também é mãe de Sophia, fruto do seu relacionamento com Edson.

Homenagem especial

Claudia Raia encantou os seguidores ao comemorar o aniversário do filho caçula, Luca. O menino, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello, completou dois anos nesta terça-feira, 11.

Em sua rede social, a atriz resgatou imagens de quando Luca era bebê e compartilhou fotos recentes do herdeiro. Além disso, ela também mostrou o pequeno ao lado de seus irmãos mais velhos, Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 22.

"Há dois anos nascia meu milagrinho, amor das nossas vidas, que enche nossos corações de amor, alegria, esperança e momentos lindos! Te amamos muito filho, que Deus e os anjinhos te guardem hoje e sempre, com muita saúde e amor! Viva nosso Bilico", se derreteu a mamãe na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o filho de Claudia Raia nos comentários. "Coisa mais linda!!! Parabéns e que Deus o abençoe com muita saúde e felicidades, sempre!", disse uma seguidora. "Ai como é fofo!! Parabéns para o Luca e também para os papais! Muita saúde e muitas alegrias", desejou outra. "Parabéns para o Luca! Muita saúde pra ele", falou uma fã.

