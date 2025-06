Em seu aniversário, Isabella Fiorentino posta fotos raras com os filhos e a família

Comemorando seu aniversário, Isabella Fiorentino posta cliques raros dos filhos ao surgir celebrando a data com o bolo preferido do irmão falecido

A apresentadora e modelo Isabella Fiorentino fez aniversário neste domingo, 01, e comemorou a data com uma festa em família. Em sua rede social, a famosa postou cliques do momento e encantou ao exibir registros raros de seus trigêmeos.

Mãe de três meninos, sendo um deles com deficiência por ter tido uma sequela na hora do nascimento, a famosa apareceu celebrando a chegada de seus 48 anos com muito amor. Isabella Fiorentino então surgiu cantando os parabéns, curtindo os filhos e exibindo o bolo, que era o favorito de seu irmão falecido e que foi confeccionado pela irmã Carol Fiorentino.

"Meu niver foi comemorado do jeitinho que eu queria: na praia, rodeada pela família, muito surfe e missa de domingo! Tem melhor? E ainda com o bolo preferido do meu irmão Fabinho (que já faleceu) feito pela minha irmã", contou ela.

Em entrevista para a CARAS Digital, Isabella Fiorentino falou o que houve com o filho Lorenzo após o nascimento. "Um atraso global, então ele tem uma sequela motora, ele não teve nenhum problema cognitivo, então ele anda com ajuda de andador, ele tem um tutor que vai na escola com ele pra ajudar na parte pedagógica, ele tem esse atraso", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Fiorentino Hawilla (@isabellafiorentino)

Isabella Fiorentino fala da exposição dos trigêmeos

Muito discreta, Isabella Fiorentino não mostra os filhos na rede social. Mãe de trigêmeos, sendo um deles especial, a ex-apresentadora do Esquadrão da Moda contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital os motivos de não exibi-los e como está a rotina com garotos durante a pandemia.

Quando questionada sobre o motivo, a modelo explicou: "Acho que pra preservar mesmo, já vi tantos filhos de famosos serem parados em shopping, acho que não é algo saudável, eles não têm nada a ganhar com essa exposição, muito pelo contrário, hoje em dia a gente não sabe quem são esses 4 milhões de seguidores que tenho no Instagram".

Leia também:Isabella Fiorentino revela motivo de ter deixado programa no SBT