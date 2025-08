Eles cresceram! Ex-jogador Rivaldo celebra 20 anos dos filhos gêmeos

O ex-jogador de futebol Rivaldo abriu um álbum de fotos inéditas dos filhos gêmeos em celebração aos 20 anos dos herdeiros; veja

O ex-jogador de futebol Rivaldo prestou uma bela homenagem aos filhos gêmeos, Rebeca e João Vitor, que completaram 20 anos de idade na terça-feira, 5. Em celebração a data especial, o famoso abriu um álbum de fotos inéditas dos herdeiros, incluindo registros antigos e recentes.

Na legenda do post, feito em conjunto com a esposa, Eliza Kaminski, mãe dos jovens, Rivaldo parabenizou os filhos pelo início do novo ciclo e aproveitou para ressaltar o quanto o tempo passou rápido. O ex-atleta ainda destacou o grande orgulho que sente de Rebeca e João.

"Há vinte anos, Deus nos presenteou com dois lindos filhos: Rebeca e João Vitor. Foi uma das maiores alegrias das nossas vidas. Como o tempo passa rápido… hoje vocês completam 20 anos! Só tenho a agradecer a Deus por todos os momentos maravilhosos que vivemos juntos, e peço que Ele nos permita viver muitos outros ainda mais especiais", escreveu o ex-futebolista.

" Temos muito orgulho do homem e da mulher que vocês se tornaram. Que Deus continue abençoando a vida de vocês em todas as áreas. Eu e sua mãe amamos vocês demais ", completou Rivaldo.

Os gêmeos agradeceram a homenagem do pai e fizeram questão de deixar mensagens carinhosas nos comentários: "Muito obrigado, amo muito vocês", declarou João Vitor. "Obrigada papis e mamis, amo muito vocês!", disse Rebeca.

Vale lembrar que além dos jovens, Rivaldo também é pai de Rivaldinho, Isaque Ferreira e Thamirys Borba Ferreira. Os dois meninos, inclusive, seguiram os passos do pai e se tornaram jogadores de futebol.

Rivaldo celebra 20 anos dos filhos gêmeos - Reprodução/Instagram

Neymar Jr divide foto especial com o filho mais velho

O jogador de futebol Neymar Jr encantou o público na noite de terça-feira, 5, ao compartilhar uma nova foto ao lado do filho mais velho, Davi Lucca. O menino, de 13 anos atualmente, é fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.

Em seu perfil oficial, o atleta do Santos mostrou que estava em casa curtindo a companhia do herdeiro. Na imagem, publicada com efeito preto e branco, pai e filho aparecem bem confortáveis sentados em um sofá: " Meu 01 ", escreveu Neymar na legenda do clique; confira o registro do jogador com o primogênito!

