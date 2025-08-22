CARAS Brasil
  2. Ele cresceu! Tom Brady celebra os 18 anos do filho mais velho com fotos inéditas
Datas Especiais / Homenagem

Ele cresceu! Tom Brady celebra os 18 anos do filho mais velho com fotos inéditas

Ex-marido de Gisele Bündchen, Tom Brady parabenizou o filho mais velho pelo aniversário de 18 anos: 'Bem-vindo à vida adulta'; veja fotos

por Rafaela Oliveira
Publicado em 22/08/2025, às 13h32

Tom Brady celebra 18 anos do filho mais velho, Jack Brady
Tom Brady celebra 18 anos do filho mais velho, Jack Brady - Foto: Reprodução / Instagram

Dia de celebração na família de Tom Brady! O ex-jogador de futebol americano usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para prestar uma bela homenagem ao filho mais velho, Jack Brady, que completa 18 anos de vida na data de hoje.

Em comemoração a data tão especial, Brady resgatou alguns registros marcantes e inéditos do primogênito, incluindo fotos do aniversariante ao lado dos irmãos mais novos, Benjamin Rein, de 15, e Vivian Lake, de 12, frutos da antiga união com a brasileira Gisele Bündchen. Na legenda, o astro se declarou ao herdeiro e ressaltou o orgulho que sente do homem que ele está se tornando.

"Dos pequenos passos aos grandes sonhos, feliz aniversário, Jack. Você sempre demonstrou graça, coragem, amor e gentileza desde que Deus nos abençoou com a sua chegada. Tenho muito orgulho do homem que você é! Bem-vindo à vida adulta, que vem com limites maiores no cartão de crédito, contas maiores e sem toque de recolher... Ok, talvez não tudo de uma vez!", iniciou Tom Brady.

"Há um ditado que diz que o coração de um pai se alegra com a felicidade dos filhos e não com a sua própria... Palavras mais verdadeiras não poderiam ser ditas. Nós te amamos muito e sei que este será o seu melhor ano até agora", completou o ex-jogador de futebol americano.

Tom Brady com o filho mais velho, Jack Brady - Foto: Reprodução / Instagram
Tom Brady com o filho mais velho, Jack Brady - Foto: Reprodução / Instagram

Quem são os filhos de Tom Brady?

Além de Jack Brady, seu filho mais velho com Bridget Moynahan, Tom Brady também é pai de Benjamin Rein e Vivian Lake, frutos do antigo relacionamento com a modelo brasileira Gisele Bündchen. Os dois foram casados por cerca de 13 anos e anunciaram publicamente o divórcio em 2022.

Atualmente, Gisele vive uma relação com o instrutor de jiu-jitsu brasileiro Joaquim Valente, com quem teve seu terceiro filho, de 6 meses atualmente. Discreta, a modelo costuma compartilhar raríssimas fotos em família e, até o momento, não mostrou o rostinho do caçula.

Filhos de Tom Brady - Foto: Reprodução / Instagram
Filhos de Tom Brady - Foto: Reprodução / Instagram

Tom Brady revela o que é necessário para ser um bom pai

Recentemente, Tom Brady, ex-marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, falou sobre as diferentes maneiras de aproveitar a vida além do esporte. Inclusive, ele citou principalmente o que acredita que o torna um bom pai.

Ele afirma que existem várias maneiras de ser um bom pai, mas que gosta de ser um exemplo para seus filhos. "Eu acho que parte de ser um bom pai é ser um grande exemplo de quem faz o que é preciso para cuidar da família. Eu escolhi fazer isso jogando futebol”, comentou.

"Lembrem-se, os seus filhos observam tudo. Eles veem o que você faz em qualquer aspecto da sua vida e como você faz. Ser um grande jogador de futebol americano não me tornou um bom pai, mas a forma como me tornei um grande jogador certamente teve um impacto – desde se mostrar presente ao decorrer dos dias, até fazer o que for preciso para melhorar, ter sucesso, ser um modelo e prover”, completou ele.

Leia também: Tom Brady, ex de Gisele Bündchen, estaria vivendo romance com atriz famosa

Tom Brady e os dois filhos que teve com Gisele Bündchen - Foto: Reprodução / Instagram
Tom Brady e os dois filhos que teve com Gisele Bündchen - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

tom bradyFilho de Tom BradyJack Brady
Tom Brady Tom Brady  

