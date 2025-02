Elaine Mickely e Cesar Filho mostram fotos do casamento da filha

Nas redes sociais, Elaine Mickely e Cesar Filho mostraram novas fotos do casamento luxuoso da filha Luma Cesar com Ed Beccle

Em suas redes sociais, Elaine Mickely e Cesar Filho sempre compartilham diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

No último sábado, 8, eles tiveram a felicidade de casar a filha Luma Cesar com Ed Beccle em uma cerimônia luxuosa.

Neste domingo, 9, o casal fez um post conjunto no Instagram e mostrou fotos inéditas do momento especial. "8/02/24. Casamos nossa menina. Um dia inesquecível, emocionante, cheio do amor de Deus", escreveram eles na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Detalhes do bolo

Dia muito marcante para Luma Cesar! Primogênita do jornalista Cesar Filho e Elaine Mickely, a jovem oficializou sua união com o empresário inglês Ed Beccle em uma cerimônia religiosa na tarde de sábado, 8, em um resort luxuoso em Fortaleza, no Ceará.

O casal celebrou o amor ao lado de familiares e amigos próximos. Para o momento tão esperado, a noiva elegeu um vestido branco longo de cetim sem alças com um corset.

Na madrugada deste domingo, 9, Luma Cesar compartilhou em suas redes sociais novos detalhes do evento especial, incluindo a decoração do salão de festas. Além disso, a filha dos famosos também mostrou de perto o bolo de casamento, composto por seis andares.

O doce personalizado contou ainda com detalhes de flores nas laterais e no topo. "O bolo dos meus sonhos", declarou a herdeira de Cesar Filho. A noiva também exibiu a mesa, repleta de arranjos florais, com os demais docinhos e bem-casados.

Vale lembrar que a cerimônia intimista de Luma Cesar e Ed Beccle aconteceu com tradução simultânea, uma vez que os pais do noivo e demais familiares do empresário são estrangeiros. O casal oficializou a união no civil na última sexta-feira, 7, também em Fortaleza.

Leia também: Pietra Quintela e Maisa Silva surgem deslumbrantes em casamento no nordeste