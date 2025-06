Ela cresceu! Scheila Carvalho celebra 15 anos da filha: 'Mulher maravilhosa'

Com fotos ao lado do marido e da filha, Scheila Carvalho celebra aniversário de 15 anos da herdeira e adolescente rouba a cena com sua beleza; veja

A filha de Scheila Carvalho e Tony Salles, Giullia, completou 15 anos neste domingo, 22, e a dançarina fez uma homenagem para a herdeira na rede social. Com fotos ao lado da menina, ela falou sobre ser mãe dela.

Usando um vestido lilás, a jovem esbanjou toda sua beleza e a famosa contou sobre ter sonhado em ter a garota. Scheila Carvalho então enalteceu as virtudes da moça e compartilhou o que deseja para ela.

"Há 15 anos, o mundo ficou mais bonito com a sua chegada. Mas, na verdade, você já morava em mim muito antes disso… Eu sonhei com você antes mesmo de engravidar, como se a vida já me preparasse para te receber com todo amor que só uma mãe pode sentir. Hoje, vejo essa menina de cabelos cacheados, doce, forte, sensível, com a alma cheia de luz e o coração gigante… e só posso agradecer a Deus por ter me dado o privilégio de ser sua mãe", escreveu.

"Hoje, aos 15 anos, você floresce. E minha oração é para que você siga conectada com sua essência, com sua intuição, com Deus. Que nunca se perca de si, nem do amor que te cerca — amor que vem do alto, e também de mim. Que nessa nova fase da vida, você siga acreditando nos seus sonhos, se permitindo crescer, errar, recomeçar… e sempre se lembrar que estarei aqui, todos os dias, em cada passo, com amor incondicional. Parabéns, minha filha! Que os seus 15 anos sejam só o começo da mulher maravilhosa que você já está se tornando. Te amamos infinitamente", declarou-se.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza da aniversariante. "Cada dia mais linda", disseram. "Uma princesa", falaram outros.

Veja as fotos da filha de Scheila Carvalho:

Scheila Carvalho retira harmonização facial

A dançarina e empresária Scheila Carvalho (51) se tornou assunto após reverter a harmonização facial. Em entrevista à TV CARAS especialista Taísa Malaman analisa a escolha da eterna morena do grupo É o Tchan e explica quais procedimentos ela ainda tem.

"É importante falar que ela removeu grande parte do ácido hialurônico, mas ela está com bioestímulo de colágeno, ultrassom e ácido hialurônico em pontos que ela precisava, sem exagero", explica ela sobre Scheila Carvalho . "Tem limites de onde colocar, se não dá esse aspecto de rosto inflado."

A especialista recorda que a dançarina chegou a relatar ter dificuldade para falar, e, por isso, ressalta a importância de ter naturalidade na aplicação. Ela afirma que o ácido hialurônico não é o "vilão" dos procedimentos estéticos, mas sim o exagero.

"Aconteceu uma onda de exageros de procedimento estético, popularizou demais e as pessoas acabaram perdendo um pouco a mão", acrescenta. Malaman diz que para fazer a reversão do procedimento estético com ácido hialurônico é utilizada uma enzima que o degrada e faz o paciente retornar ao seu estado original.

