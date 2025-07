Ela cresceu! Denilson celebra 15 anos da filha com Luciele Di Camargo

O ex-jogador de futebol Denilson homenageou a filha mais velha, Maria Eduarda, que completou 15 anos de vida: 'Ela estava ansiosa'

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Denilson usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem à filha mais velha, Maria Eduarda. A jovem, fruto de seu casamento com a atriz Luciele Di Camargo, completou 15 anos de vida no último sábado, 26.

Em celebração a data especial, Denilson resgatou alguns registros marcantes da herdeira, incluindo o nascimento e os primeiros aniversários da menina. Na legenda da postagem, o cunhado de Zezé Di Camargo destacou o quanto sente orgulho da grande mulher que Maria Eduarda está se tornando.

"Ela estava ansiosa pelos 15 anos, e chegou filha. Escolheu passar com amigas em Orlando e aqui estamos, vivendo esse momento ÚNICO. Filha, tenho muito orgulho da mulher que está se tornando, personalidade e coragem herdados da sua mãe e a leveza do seu pai ", iniciou Denilson.

"Estaremos sempre prontos para o que precisar, mas com essa força que você tem, vamos estar só de camarote vendo seu sucesso… Te amo! Parabéns meu amor, saúde minha princesa e SIM sou um pai ciumento. Mas também entendo o processo… criar pro mundo… mas sempre vou estar aqui, com os braços abertos pra te receber e com o coração cheio de amor ", completou o marido de Luciele Di Camargo.

Vale lembrar que além de Maria Eduarda, Denilson e Luciele Di Camargo também são pais de Davi, de 10 anos. Em maio deste ano, o casal celebrou 15 anos de união em uma viagem especial a sós.

Confira a homenagem de Denilson para a filha:

Como Denilson foi recebido na família Camargo?

Em entrevista recente ao 'O Globo', Denilson relembrou o início do romance com Luciele Di Camargo e revelou como foi a recepção da família da companheira. De acordo com o comentarista, ele e Zezé Di Camargo, um dos irmãos da esposa, já se conheciam e possuíam uma relação amigável.

O comportamento do cantor, no entanto, acabou 'mudando' após a relação do atleta com a atriz vir à tona. O ex-jogador explicou que tanto Zezé quanto os demais familiares de Luciele deixaram de tratá-lo como uma celebridade.

O namoro entre Denilson e Luciele, porém, foi prontamente aprovado pela família Camargo, com quem o famoso possui uma ótima relação; confira mais detalhes!

