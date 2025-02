Edu Guedes se declara para a filha em aniversário: 'Orgulho'

Em suas redes sociais, Edu Guedes fez questão de homenagear a filha Maria, que está completando 16 anos de vida. Confira!

Em suas redes sociais, Edu Guedes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Neste domingo, 9, o apresentador postou em sua conta no Instagram várias fotos em que aparece ao lado da filha Maria Eduarda, fruto do seu antigo relacionamento com Daniela Zurita.

Na legenda da publicação, o famoso se declarou para a herdeira que está completando 16 anos de vida. "Parabéns, minha filha querida. A cada dia sinto mais orgulho de você, do quanto se empenha para fazer tudo de forma primorosa. Que seus sonhos se realizem sempre! Estarei sempre aqui para te apoiar. Você é muito importante para mim e para todos que estão ao seu lado. Te amo, papis", escreveu ele.

Previsão

A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, e o namorado, o chef de cozinha Edu Guedes, de 50, pretendem se casar em 2025. Os dois, então, mantêm os seguidores atualizados sobre os planos da cerimônia, que acontecerá em uma fazenda de mais de 150 anos comprada pelo casal: a Casa Gialla, no interior de São Paulo. No entanto, após o grande dia, o matrimônio dos famosos pode enfrentar alguns altos e baixos.

Isso porque a Mãe de Santo Michelle Castro, mais conhecida como Dona do Destino, afirma que um problema financeiro pode assolar o casal nos próximos meses. Além disso, ela prevê que Alexandre Correa, o ex-marido da modelo, voltará a ser motivo de dor de cabeça entre a família.

"É provável que eles enfrentem problemas relacionados à justiça por investidas do ex-marido. Vão ter problemas relacionados ao financeiro provável", explicou em entrevista ao portal Terra, e ressaltou que a ligação de Ana e Edu é forte e antiga, o que garante um relacionamento saudável.

