Edu Guedes ganha declaração de Ana Hickmann: 'Transformou minha vida'

A apresentadora Ana Hickmann descreveu o noivo, Edu Guedes, como sua 'alma gêmea' em homenagem especial ao companheiro

Dia de festa na casa de Ana Hickmann! A apresentadora usou as redes sociais no domingo, 18, para publicar uma bela homenagem de aniversário ao noivo, Edu Guedes, que completou mais um ano de vida.

Em seu perfil oficial, Ana compartilhou uma sequência de fotos marcantes do casal registradas ao longo dos últimos meses, incluindo viagens, passeios e momentos em família. A comunicadora também escolheu um clique encantador dos dois ao lado do filho, Alezinho, de 11 anos, fruto de seu antigo casamento.

Na legenda, a famosa declarou todo seu amor ao companheiro e destacou o quanto é feliz ao seu lado. "Meu amor, minha minha alma gêmea, você transformou a minha vida. Colocar em palavras o que sinto e desejo pra você é muito difícil, pois você me mostrou o brilho e a luz mais linda da vida", iniciou ela.

"Me ensinou o real significado do amor. Quero viver ao seu lado pra sempre, quero comemorar muitos anos de vida com você. Você é um homem incrível, um pai maravilhoso e um amigo muito querido por todos. Você merece tudo de melhor nessa vida. Te amo! Te amo!! Te amo infinito e pra sempre! Feliz aniversário", completou a apresentadora.

Nos comentários da publicação, o aniversariante do dia fez questão de deixar uma mensagem especial à noiva em agradecimento ao enorme carinho: "Muito obrigado por tudo! Te amo. Agora já tô sabendo da surpresa que vocês prepararam para mim, muito obrigado por tudo! Te amo infinitamente!", declarou Edu Guedes.

Vale lembrar que Ana Hickmann e Edu Guedes estão juntos há pouco mais de um ano. Os dois assumiram publicamente a relação em março de 2024 e devem subir ao altar em breve.

Ana Hickmann fala sobre recomeço

Recentemente, a apresentadora aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs. Ao longo do bate-papo, uma internauta quis saber se um novo amor preenche o vazio após o fim de um casamento longo.

Ana, que terminou o seu casamento de mais de 20 anos com Alexandre Correa e atualmente está noiva de Edu Guedes, abriu o coração ao responder a dúvida da seguidora: "Recomeçar não é fácil, mas você consegue. Você não depende de ninguém, nunca se esqueça disso. O amor verdadeiro chega quando menos esperamos. E sim, ele ajuda, preenche, conforta e nos faz feliz. Eu achei que nunca amaria assim", disse ela.

