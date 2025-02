Edson Celulari detalha aniversário da filha e fala de paternidade: 'Não existe o pai perfeito'

Edson Celulari celebrou o aniversário da filha caçula no último sábado; em entrevista à CARAS Brasil, o ator abre a intimidade ao falar de paternidade

Edson Celulari (66) comemorarou o aniversário da filha Chiara com uma festa especial, realizada no último sábado, 22. A caçula do artista, que está completando três anos, ganhou uma decoração temática inspirada na animação da Disney, Moana. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator revela detalhes da comemoração desta data e abre a intimidade ao falar de paternidade.

Chiara é fruto da relação de Edson com a atriz KarinRoepke(42). A decoração do evento contou com diversas referências a personagem Moana, da Disney. Edson afirma que uma data especial merece uma grande comemoração.

"Um aniversário de 3 anos deve ser celebrado com muito barulho e energia, não tem coisa melhor.

Chamar os parentes, os amigos e dividir esse momento mágico com outras crianças. Só uma família proporciona isso. Sempre fui ligado à minha família e faço tudo para tê-los bem pertinho da gente. Isso não tem preço", declara.

Edson Celulari no aniversário de três anos da filha caçula/ Foto: Reprodução/ Instagram @fotoarthifilmes

'PATERNIDADE MODIFICA O HOMEM'

Além de Chiara, Edson Celulari também é pai de Enzo Celulari (27), primogênito do ator, e Sophia Raia (22). O artista aponta que a paternidade trouxe transformações para sua vida e destaca que tem um amor muito grande pela família.

"Acredito que toda paternidade modifica o homem, e para melhor, é claro [...] Quando você coloca seu filho recém-nascido nos braços, percebe a força da vida, do amor, do sentido de continuidade no Universo. Você sente a responsabilidade do pertencimento, a importância de ser provedor nessa cadeia evolutiva. Eu, adoro ser pai. Gosto de conversar com eles, aprender com eles, rir e caminhar junto. Filho é o melhor pedaço do Paraíso!", confessa.

Celulari acredita que não que existe um pai perfeito, pois é inerente ao ser humano errar, em alguns momentos, mas reforça: "Faço o meu melhor, me empenho, busco e me debruço para entender e atender, cada um dos meus filhos".

"Eu tenho consciência de que não existe o pai perfeito, aquele que só acerta em todas as suas decisões. Isso é impossível, somos humanos e erramos muitas vezes, mesmo não querendo errar [...] Eles são diferentes, específicos e únicos. Eles são bençãos do céu e agradeço, todos os dias, por poder acompanhar a evolução de cada um deles", revela.

Edson Celulari adianta sobre os próximos projetos na carreira, onde está envolvido em três projetos de audiovisual, como produtor e ator. E também tem um projeto para teatro. O ator revela sentir saudade dos palcos.

"Estou com saudade de pisar no palco, de fazer a mágica acontecer, entre o ator e plateia. Esse ritual sagrado capaz de criar uma comunhão artística transformadora. 2025 será um ano de muito trabalho e de muita convivência familiar. Melhor impossível!", finaliza o ator Edson Celulari.

