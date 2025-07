Éder Militão e Karoline Lima celebram 3 anos da filha com homenagens

A pequena Cecília, filha do jogador Éder Militão e Karoline Lima, ganhou declarações especiais dos pais em seu aniversário de 3 anos

O jogador de futebol Éder Militão iniciou esta quinta-feira, 10, em clima de festa! Por meio das redes sociais, o atleta publicou uma sequência de fotos especiais da filha, Cecília, fruto de sua antiga relação com Karoline Lima, em celebração aos 3 anos da menina.

Em celebração a data, Militão resgatou alguns momentos marcantes vividos com a herdeira e a parabenizou por mais um ano de vida. " 3 anos da maior alegria da minha vida, do sorriso que enche meu coração de felicidade e olhar que acalma meu coração ", escreveu o jogador na legenda.

" Cecilia, minha filha, que DEUS siga abençoando sua vida com amor e que possa te ajudar a escrever capítulos lindos em toda sua vida. Papai te ama muito, filha ", completou Éder Militão.

A influenciadora digital Karoline Lima, que está organizando uma festa intimista para amigos e familiares em sua mansão no Rio de Janeiro, também separou um tempo em meio a correria do evento para homenagear a pequena. "Hoje é aniversário do amor da minha vida! Minha tuca, minha princesa!", iniciou ela.

"3 anos que minha vida mudou por inteiro, para todo o sempre. Estamos a todo vapor aqui desde cedo organizando tudo para o dia dela ser perfeito. Mais tarde venho mostrar para vocês", concluiu Karoline. Vale lembrar que o ex-casal se separou em 2022, poucos dias antes do nascimento de Cecília.

Confira as homenagens de Éder Militão e Karoline Lima:

Karoline Lima homenageia a filha, Cecília - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eder Gabriel Militao (@edermilitao)

Como será a festa de Cecília?

A festa de aniversário de 3 anos de Cecília acontecerá nesta quinta-feira, 10, no Rio de Janeiro, na mansão onde a menina mora com a mãe, Karoline Lima, e o padrasto, o jogador de futebol Léo Pereira. O evento intimista contará com o tema 'Jacarés e princesas', escolhido pela própria aniversariante.

A pequena ainda pediu um bolo inusitado em formato de jacaré para comemorar a chegada dos 3 anos. Karol, que atendeu ao pedido especial da filha, publicou um breve spoiler do doce principal da festa. Confira:

Cecília pediu um bolo em formato de jacaré - Reprodução/Instagram

