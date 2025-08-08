Dudu Nobre fala sobre paternidade e relação com os filhos: 'Meu quarteto fantástico'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Dudu Nobre falou sobre a forte ligação com os 4 filhos e revelou qual legado ensinou aos herdeiros

Dono de uma longa carreira na música, Dudu Nobre possui uma grande paixão fora dos palcos: os quatro filhos. O artista, que é pai de Olívia, de 23 anos, mais conhecida como Lily Nobre, Thalita, de 22, João Eduardo, de 14, e Alícia, de 9, não esconde o orgulho e a alegria que sente por poder acompanhar de perto o crescimento de cada um dos herdeiros.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dudu abriu o coração ao falar sobre sua forte ligação com os filhos e o quanto a paternidade o transformou. Bastante ligado à família, o cantor destacou a ótima relação que possui com Olívia, Thalita, João e Alícia, e ressaltou que procura sempre aconselhá-los a seguirem pelo caminho certo

"A relação com as crianças é uma relação super bacana, procuro sempre dar oportunidades, mostrando as coisas para eles, as coisas da vida, para que façam suas escolhas. Nossa função como pai é isso, mostrar o mundo para que os nossos filhos façam suas escolhas e prepará-los para que façam suas escolhas ", declarou o artista, destacando que a paternidade trouxe ainda mais responsabilidades e desafios.

Pai coruja, Dudu Nobre contou que, apesar de priorizar a proteção dos quatro herdeiros, entende que cada um precisa seguir o próprio caminho: " O maior desafio é entender que filhos a gente tem que criar, prepará-los para o mundo. Esse é o maior desafio. A vontade é que eles estejam sempre embaixo da asa, próximos. Tem que entender que eles tem que voar, esse é o grande desafio que a gente vive".

Dudu Nobre com os quatro filhos - Foto: Reprodução/Instagram

O legado que Dudu Nobre ensinou aos filhos

O cantor, que sempre aconselha e repassa aprendizados a Olívia, Thalita, João Eduardo e Alícia, revelou o maior legado ensinado aos filhos: "Respeito aos mais velhos, respeitar pai e mãe, avós, tios. Acho super importante esse respeito e o entendimento de que devem estar sempre preparados para uma oportunidade, porque é difícil ter oportunidade, então quando surge, tem que estar bem preparado", explicou.

E por falar em legado, Olívia, filha mais velha de Dudu Nobre com a atriz Adriana Bombom, decidiu seguir os passos do pai e também entrou no mundo da música. A cantora, que recentemente lançou o EP'Visão Nobre', deixou para trás uma bela carreira no esporte e, prestes a entrar na Marinha, escolheu mudar radicalmente a profissão.

Dudu, é claro, aconselhou e incentivou a primogênita, não só como um cantor de sucesso, mas principalmente como pai: " Eu procuro aconselhar, dar um caminho para ela, para que ela seja uma grande profissional. O conselho que dei para a Olívia foi o que dou para todos: estudar bastante e se aprimorar ".

O cantor também contou à CARAS que, em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no dia 10 deste mês, lançou um pot-pourri com Olívia de músicas que ele compôs. " Sempre procuro fortalecer a carreira dela e com certeza sempre tem algum feat para fazermos juntos ", declarou Dudu Nobre.

Dudu Nobre e a filha, Olívia - Foto: Reprodução/Instagram

Os filhos caçulas de Dudu Nobre

Dudu Nobre já tinha duas meninas quando descobriu que seria pai de João Eduardo. O menino, fruto de seu atual casamento com Priscila Nobre, chegou ao mundo em 2011 e transformou ainda mais a vida do cantor. Quatro anos depois, a esposa do artista deu à luz Alícia.

Ao contrário das irmãs mais velhas, João e Alícia fazem raras aparições nas redes sociais. Dudu, que se descreveu como uma pessoa 'low profile' - alguém que possui um perfil mais discreto na internet - explicou que evita expor as crianças, buscando preservá-las acima de tudo.

" Não gosto muito de ficar expondo eles, não. De vez em quando eles falam: ‘Pai, vamos postar uma coisa junto’. Às vezes eles pedem, mas eu procuro preservar bastante ", declarou o artista, explicando que, apesar de ainda serem novos, João Eduardo e Alícia já entendem a dimensão do pai e o grande artista que ele é.

Dudu Nobre e Priscila são pais de João Eduardo e Alícia - Foto: Reprodução/Instagram

Memórias marcantes de Dudu Nobre com os filhos

Questionado sobre as memórias marcantes que possui com os quatro filhos, Dudu Nobre destacou alguns momentos inesquecíveis. Ao falar de João Eduardo e Alícia, o cantor relembrou uma viagem feita com os herdeiros para fora do Brasil.

"Ter essa oportunidade de viajar com eles foi muito legal. Eu lembro bem de uma viagem que eles só souberam que iam viajar para fora do Brasil no aeroporto. A vibração deles foi muito marcante, e o quanto eles curtiram essa viagem [também marcou] ", recordou Dudu.

Já com as filhas mais velhas, Olívia e Thalita, o cantor mencionou dois momentos individuais vividos com as duas: "A Thalita, um momento marcante e engraçado, foi quando ela foi apresentar o primeiro namorado, isso foi engraçado", relatou ele, aos risos. " A Olívia é muito independente, então, quando ela foi para A Fazenda [15, da Record], foi um momento bem marcante também ", completou.

Por fim, Dudu Nobre ressaltou o orgulho que sente dos filhos e dos caminhos que estão sendo trilhados por eles: "O João está indo mais para um lado de tecnologia, a Thalita está trabalhando com moda, a Olivia [é] cantora, e a Alícia querendo ser cantora também, estudando música. Vamos ver o que vai acontecer. O que importa é que são filhos maravilhosos, eu amo muito todos. Meu quarteto fantástico ", concluiu o cantor.

