Duda Nagle manda recado de Dia das Mães para Sabrina Sato

No Dia das Mães, Duda Nagle manda recado para Sabrina Sato, sua ex e mãe de sua filha, Zoe; veja o que ele disse para a apresentadora

O ator Duda Nagle não deixou de homenagear Sabrina Sato no Dia das Mães neste domingo, 11. Em sua rede social, o famoso postou uma foto da apresentadora com a filha deles ainda bebê no colo e usou o registro especial para enviar um recado.

Com a lembrança de Zoe bem pequena, o herdeiro de Leda Nagle escreveu a simplesdeclaração. "Feliz Dia das Mães", disse o artista.

Neste ano, pela primeira vez, Sabrina Sato passou o Ano Novo longe da filha. Na ocasião, ela lamentou a saudades que estava sentindo.

O fim da relação de Sabrina Sato e Duda Nagle

Em março de 2023, eles anunciaram o fim da relação. "É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", disse uma postagem de Duda Nagle.

Desde 2021, Sabrina e Duda passaram por problemas conjugais. O casal chegou a passar um réveillon separado, mas depois de alguns meses conseguiram resolver as divergências.

Em participação no Conversa com Bial, em 2022, a apresentadora confessou que passou por uma situação complicada no casamento. Ela disse que os dois recorreram à terapia para conseguir identificar o que poderiam melhorar.

“Casamento é parecido. Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, comentou Sabrina, que havia acabado de assinar contrato com a rede Globo.

"Resolvi voltar para a terapia. Na primeira sessão já comecei a desabar, comecei a chorar. Me perguntei: 'o que eu faço, meu casamento está numa UTI'. Cheguei para ela (a terapeuta) falando de separação. Ela me acalmou e disse que para tudo tinha solução", relatou a apresentadora.