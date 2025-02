Duda Nagle homenageia Sabrina Sato em data especial: 'Saúde e sorte'

Aniversariante do dia, a apresentadora Sabrina Sato recebeu uma homenagem bastante especial do ex-companheiro, o ator Duda Nagle

O ator Duda Nagle usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem a Sabrina Sato, que completa 44 anos de vida nesta terça-feira, 4. Por meio de seus stories no Instagram, o artista parabenizou a apresentadora, com quem viveu um relacionamento de 2016 a 2023, pelo início do novo ciclo.

Para ilustrar a mensagem de parabéns, Duda escolheu uma foto encantadora onde os dois aparecem ao lado com a filha, Zoe, de 6 anos. "Parabéns! Muita saúde e sorte! Muitos anos de vida! Tudo de bom para você. Feliz aniversário", escreveu o famoso na legenda da imagem.

Mais cedo, Sabrina Sato também ganhou uma declaração especial da mãe, Kika Sato, que publicou um vídeo com diversas fotos marcantes da trajetória da apresentadora, incluindo registros de quando ela ainda era pequena e adolescente. Na legenda, a matriarca da família destacou o quanto sente orgulho da filha.

"Sá!!! Feliz aniversário!!! Você nasceu para brilhar!!!! Tenho muito orgulho de ser sua Mãe!!! É a personificação da alegria, Amor e espontaneidade!!! Desejo toda Felicidade do mundo pra você!!! Vamos comemorar", escreveu dona Kika.

Além de Duda Nagle e Kika Sato, a aniversariante do dia também foi surpreendida com lindas homenagens do marido, o ator Nicolas Prattes, e da sogra, Giselle de Prattes, que destacou sua admiração e fez seus votos festivos para Sabrina.

Duda Nagle parabeniza Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Mãe de Sabrina Sato comenta relação da filha com Nicolas Prattes

Recém-casados, Nicolas Prattes e Sabrina Sato oficializaram a união no dia 10 de janeiro deste ano, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. O casal está junto há cerca de um ano. E quem está feliz com este relacionamento é a psicóloga e empresária Kika Sato, mãe da apresentadora.

Em entrevista à CARAS Brasil, a matriarca celebrou esta nova fase na vida amorosa da filha e revelou que o casal tem uma dinâmica muito bonita. Kika Sato ainda aproveita para desejar seus votos de felicidade aos dois e se derreteu ao falar desta união; confira o bate-papo completo!

