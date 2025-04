Diego Lozano equilibra negócios com família na Páscoa e prevê faturamento milionário: 'Sempre intensa'

Em entrevista à CARAS Brasil, o jurado do MasterChef Confeitaria explica que 'apostou alto' na Páscoa 2025 e comenta a correria no feriado

"Agitada é pouco". É assim que Diego Lozano (40) define a semana da Páscoa, celebrada neste domingo, 20. Neste ano, o chef conta que decidiu apostar alto no feriado e, em meio a tanto trabalho, equilibra o tempo para aproveitar também com a família.

"Aqui está aquela loucura boa. Páscoa sempre é intensa , e esse ano eu apostei alto", diz o chef, em entrevista à CARAS Brasil. Ele explica que se dedicou ao lançamento de uma coleção especial de bananas de chocolate, inspiradas em seu doce, fugindo dos tradicionais ovos. A previsão é que o faturamento alcance R$ 1 milhão, tendo um aumento de 50% em relação ao período em 2024.

Lozano diz que uniu o visual chamativo e sabores comerciais, como chocolate branco, pistache e caramelo salgado, para aumentar a procura —que deve bombar ainda mais no feriado. "As expectativas estão lá em cima e a recepção do público foi ótima. Isso dá ainda mais confiança de que estamos no caminho certo."

Apesar de todo o trabalho nos negócios da Páscoa, e no comando do restaurante Levena, localizado em São Paulo, o chef diz que também se esforça para equilibrar a correria com a família. Para ele, além de muito trabalho, o momento também carrega o lado afetivo.

"A páscoa sempre me lembra família, então mesmo na correria, tento parar um pouco pra estar com eles. nem que seja por algumas horinhas, faz diferença", completa ele, que também comenta sobre o sonho realizado de ser um dos jurados do reality MasterChef Confeitaria (Band).

"Estar lá como jurado, compartilhando o que sei, vendo tantos talentos, é muito especial. A repercussão tá sendo muito boa, a galera tá comentando, se engajando… e o melhor é saber que é só o começo. Já estou ansioso pela próxima temporada."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DIEGO LOZANO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: