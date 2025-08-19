Dia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+

Nesta terça-feira, 19, é comemorado o Dia Nacional do Orgulho Lésbico; Veja as famosas que fazem parte da comunidade

Nesta terça-feira, 19, é comemorado o Dia Nacional do Orgulho Lésbico. A data faz parte do Mês da Visibilidade Lésbica e foi escolhida em memória à primeira grande manifestação de mulheres lésbicas no Brasil, ocorrida em 1983, em São Paulo, conhecida como o "Stonewall brasileiro".

Na lista a seguir, conheça algumas famosas brasileiras que são assumidamente lésbicas:

Ludmilla

Artista consagrada no funk e no pagode, Ludmilla anunciou o namoro com sua atual esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, em junho de 2019 e o casamento entre as duas ocorreu apenas alguns meses depois. Em 2025, o casal deu boas-vindas à sua primeira filha, Zuri.

Em entrevista ao Encontro com Fátima, a cantora relatou ter ficado surpresa com a aceitação do público: “Foi uma surpresa foda. Com os meus fãs, eu entendo todo dia o poder de ser transparente. Isso me faz crescer e experimentar a liberdade. E liberdade e respeito é algo que toda lésbica quer. Eu me orgulho de ser cada dia mais transparente. Isso me faz crescer e experimentar a liberdade. E liberdade e respeito é algo que toda lésbica quer. Eu me orgulho de ser cada dia mais transparente comigo e com meu público".

Nanda Costa

A atriz Nanda Costa assumiu um relacionamento com Lah Lanh em 2018 e, desde então, o casal constantemente posta registros de sua vida online. Em comemorações passadas do Dia Nacional do Orgulho Lésbico, Nanda celebrou online relembrando o pedido de casamento à sua parceira.

“Hoje, dia 19 de agosto, é Dia do Orgulho Lésbico. Então, eu vou comemorar compartilhando com vocês esse pedido de casamento com direito a aliança e beijo na noiva”, legendou.

Maria Gadú

Grande nome da música brasileira, Maria Gadú também é uma grande ativista das causas LGBT e usa sua popularidade para buscar uma maior visibilidade a essas questões. Atualmente, a artista está em um relacionamento com a artista plástica Ana Paula Popi. O casal está junto desde 2021 e são mães de Alice, filha de Maria, gerada pela irmã da cantora.

Bruna Linzmeyer

Modelo e atriz, Bruna Linzmeyeré assumidamente lésbica desde 2016 e utiliza de seu público para dar voz às causas da comunidade, falando abertamente sobre sua sexualidade e questões relacionadas à identidade, feminismo e direitos LGBTQIA+.

Durante entrevista com o jornalista André Fischer, a atriz confessou ter ficado receosa em se assumir e acabar perdendo trabalhos por conta disso, algo comum no meio artístico, principalmente alguns anos atrás: "Sabia de muitas atrizes de 10, 20 anos atrás, que nunca mais fizeram nada de relevante depois que se assumiram. A gente sabe hoje de pessoas que ainda têm medo", declarou.

Fernanda Gentil

A jornalista Fernanda Gentil está em um relacionamento com a também jornalista Priscila Montandon desde 2016. Após assumir a parceria, a profissional passou a falar abertamente sobre sua sexualidade e relacionamento, gerando alguns momentos que chamaram a atenção da internet, como sua afirmação de que “não sabia fazer amor com uma mulher”.

Apesar dos memes, Fernanda é vista como uma inspiração de representação lésbica por muitos usuários online e tem sido um importante nome em debates sobre relações entre mulheres, descobrimento sexual e prevenções necessárias.

