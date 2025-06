Dia dos Namorados: veja 5 casais que assumiram o romance na data

No Dia dos Namorados, celebrado nesta quinta-feira, 12, alguns casais de famosos aproveitaram a data romântica para assumir seus relacionamentos

No embalo do Dia dos Namorados, celebrado nesta quinta-feira, 12, alguns casais de famosos aproveitaram a data romântica para assumir publicamente seus relacionamentos nas redes sociais com declarações apaixonadas, fotos inéditas e até surpresas especiais. A seguir, confira cinco celebridades que revelaram estar apaixonadas.

1- Mari Palma

A jornalista Mari Palma aproveitou a data especial para assumir seu relacionamento com o humorista Osmar Campbell. Em seu perfil nas redes sociais, a apresentadora da CNN Brasil compartilhou várias fotos ao lado do amado e celebrou o encontro deles com uma bela declaração.

"Algumas amigas me disseram que nunca me viram sorrir tanto. Amigos teus também já me disseram que nunca te viram tão feliz. E sei lá, acho que eles tão certos. Obrigada por esse encontro tão maravilhoso", escreveu ela na legenda da publicação.

2- DJ Buarque

O DJ Buarque também celebrou a data acompanhado após o fim de seu relacionamento com a influenciadora digital Bia Miranda, com que teve um filho, Kaleb, de 1 ano. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou o momento em que aceita ter um relacionamento fechado com a nova amada, que não teve sua personalidade revelada.

3- Maria Cândida

A jornalista Maria Cândida também está apaixonada e revelou a identidade de seu companheiro: Patrick Gontier. Além de apresentar o amado ao público, a comunicadora também revelou que os dois decidiram oficializar a união e subir ao altar.

"Passei década sem namorado, sem acreditar mais no amor, com preguiça dessa data. Quando eu menos esperava, o Patrick apareceu para me mostrar que vale muito a pena ter um companheiro, dividir a vida. E essa troca na maturidade é muito melhor", iniciou a apresentadora ao compartilhar registros ao lado dele.

"Por isso decidimos casar, trocar alianças, nos comprometer com um projeto maior nos nossos 50+. Eu te amo! Obrigada por me trazer mais equilíbrio, obrigada pelas risadas e andanças", completou Maria Cândida.

4- Erika Schneider

A influenciadora Erika Schneider também revelou que está vivendo um novo relacionamento. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou uma foto em que aparece trocando um beijo apaixonado com o novo companheiro, mas não revelou a identidade do namorado. "Tem gente que chega e muda a estação da gente por dentro. Obrigada por florir meus dias. Feliz Dia dos Namorados, neném!", escreveu.

5- Paulo André

O atleta e ex-BBB Paulo André também entrou para a lista dos comprometidos. Ele assumiu o romance de anos com Thays Andreata, mãe de seu filho, Paulo André Junior, de apenas três anos. Em uma publicação nas redes sociais, ele mostrou um quarto cheio de balões e formando a frase "namora comigo".

