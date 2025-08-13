Dia de Santa Dulce dos Pobres: Entenda a origem da data

O dia de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, é comemorado em 13 de agosto; confira curiosidades sobre a data

Nesta quarta-feira, 13, é celebrado o dia de Santa Dulce dos Pobres, que foi canonizada pelo Papa Francisco em 2019 e considerada a primeira santa brasileira. A irmã nasceu em 26 de maio de 1914 e faleceu em 13 de março de 1992. Então, por que seu dia não é comemorado em alguma dessas datas?

O motivo é simples, de acordo com as regras e tradições da igreja católica, a festa litúrgica de um santo ocorre no dia de sua morte, compreendida como o “nascimento para a vida eterna”. Porém, quando a morte do santo coincide com um grande evento litúrgico ou em algum período de restrição, a data da comemoração pode ser transferida.

O dia da morte da irmã Dulce, sempre coincidiu com a Quaresma, um período de penitência e recolhimento para os católicos. Então, a Arquidiocese de Salvador, em acordo com o Vaticano, decretou que o dia da celebração oficial de Santa Dulce dos Pobres é 13 de agosto.

A escolha da data também não foi aleatória, remete ao aniversário da fundação da Congregação das Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, instituto religioso ao qual Santa Dulce pertenceu e foi o ponto central de sua missão.

Leilão de Paulo Gustavo apoia Obras Sociais de Irmã Dulce

O viúvo Thales Bretas organizou um leilão beneficente com roupas e acessórios de Paulo Gustavo. O lucro será arrecadado às Obras Sociais de Irmã Dulce (OSID), instituição da qual o ator realizou várias doações e mantinha relação em vida. O leilão é realizado até 18 de agosto, na plataforma Gringa criada por Fiorella Mattheis.

Paulo tinha forte conexão com a instituição, da qual doou valores significativos, como a doação de R$600 mil para a construção da segunda etapa da Unidade Dona Dulce (UDD), um núcleo voltado ao tratamento de pacientes oncológicos. Saiba mais sobre o leilão clicando aqui.

Leia também: Papa Leão XIV: Saiba o que ele disse em seu primeiro discurso