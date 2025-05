Dia das Mães: Sacha Chryzman fala sobre fama por ser mãe de Fabiana Justus

Em comemoração ao Dia das Mães, a CARAS resgatou conversa exclusiva com Sacha Chryzman sobre a fama por ser a mãe de Fabiana Justus; veja

A mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman, é grande admiradora do trabalho da filha e tem orgulho ao ser chamada de "mãe de Fabiana Justus". Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, a ex-esposa de Roberto Justus falou sobre o título e como está lidando com a fama. Afinal, a herdeira é influencer e o ex-marido é um empresário conhecido.

Durante o evento de lançamento da nova coleção de roupas da marca da influenciadora, Sacha Chryzman falou qual é a sensação de ver tanto sucesso da filha como empresária e também com o público da internet, o que acaba refletindo até em sua vida pessoal.

"A fama veio por tabela, com quem eu fui casada, de quem eu sou, mas eu administro bem isso, porque primeiro quando falam: 'você é mãe da Fabiana?', para mim é mais uma alegria e mais um motivo de orgulho e eu falo assim com a boca cheia: 'eu sou mãe da Fabiana', porque eu tenho uma sensação de sucesso como mãe de ver minha filha levantando voo, então eu lido bem, eu gosto quando as pessoas chegam e querem conversas, são amigas virtuais que se tornam amigas ao vivo", declarou ela.

Em outra declaração para a CARAS Brasil, Sacha Chryzman revelou como fez para educar Fabiana Justus para ter suas próprias conquistas financeiras e uma profissão. Além disso, ela compartilhou todo seu orgulho e satisfação ao ver a herdeira trabalhando após ter lutado com um câncer no último ano.

"Minha filha sempre se superou em tudo na vida, sempre falei isso para ela, é um orgulho, é a filha que me inspira, normalmente, as mães que inspiram as filhas, a Fabi é minha inspiração pra tudo, porque ela é determinada, guerreira, ela vai à luta, ela consegue tudo o que ela quer, porque ela vai à luta, não espera acontecer", revelou como a influencer é.

Quem é a mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman?

Aos 62 anos, Sacha Chryzman trabalha com joias em São Paulo. Além deste trabalho, ela vem fazendo campanhas na rede social com marcas. Em conversa com a CARAS Brasil, ela brincou que se sente uma "blogueirosa", blogueira idosa. Isso porque, ela tem feito publicidades de produtos para mulheres de mais de 60 anos.

Aos 17 anos, Sacha se casou com Roberto Justus e ficaram juntos por nove anos. Da relação, eles tiveram dois filhos, Ricardo Justus e Fabiana Justus. Atualmente, eles são amigos e frequentam reuniões familiares sem nenhum problema. Em 2017, a mãe de Fabiana Justus se casou com Mauricio Andrade Ramos.