Dia das Mães: Gina Garcia fala sobre os desafios da maternidade: ‘Chorei muitas vezes’

Em entrevista à CARAS Brasil, Gina Garcia compartilha sobre como é ser mãe de Gloria Groove e os desafios de conciliar a maternidade com a carreira musical

Mãe de Gloria Groove, de 30 anos, ex-backing vocal da banda Raça Negra, Gina Garcia, de 62 anos, compartilhou, em entrevista especial de Dia das Mães à CARAS Brasil, como a maternidade transformou sua vida. Ela relembrou experiências que marcaram sua trajetória como mãe solo e destacou os desafios, alegrias e ensinamentos que a moldaram como mulher.

Ao refletir sobre os impactos da maternidade em sua vida, Gina revelou uma mudança em suas prioridades: “Coisas que eram importantes antes disso, mudam de valor! Você só pensa em ser o melhor que puder e fazer o melhor para o seu filho! Então, você está sempre se melhorando, pois está sendo observada, e isso me fez crescer como artista também!”.

Essa nova perspectiva também trouxe grandes responsabilidades em meio à rotina intensa de trabalho. A cantora destacou que ser mãe solo no universo da música está longe do glamour que muitos imaginam. “Tinha que viajar muito, por trabalhar como Backing Vocal no Raça Negra e deixá-lo com a minha família! Chorei por muitas vezes, por não poder estar com ele, mas não tinha saída, como sei que muitas mães não tem! Apesar de acharem que só vivemos no glamour, a realidade é bem outra! Esse equilíbrio, na maioria das vezes, é na raça!”, apontou Gina.

Apesar das dificuldades enfrentadas, com o tempo, Daniel Garcia, conhecido artisticamente como Gloria Groove, e sua mãe desenvolveram uma relação de cumplicidade que só se fortaleceu ainda mais. “Eu e Dani somos parceiros pela vida, sempre trocando sobre qualquer assunto, seja familiar, de vida, musical, nunca tivemos 'senões' e isso sempre nos aproximou com mãe e filho, mas claro que a música é o nosso lugar comum, onde batemos bola sobre tudo!”, declarou com orgulho.

Ligação Espiritual com o filho

Em coletiva de imprensa, com a presença da CARAS Brasil, a artista revelou que a música Meu Anjo, na qual divide os vocais com a drag queen, foi inspirada por uma história com um significado muito especial para ambos.

"Quando o Daniel Garcia (Gloria Groove) tinha dois anos e meio, nós estávamos no quintal brincando e ele olhou para o céu uma hora ele fez assim para mim: 'Mamãe, você tá vendo aquela nuvem lá em cima? Eu ficava sentadinho lá naquelas nuvens, mãe. E aí Deus falou assim para mim: 'Daniel, escolhe lá embaixo a mãe que você quer e eu falei, quero aquela gordinha ali'", relembrou ela.

Emocionada ao relatar o episódio, Gina conta que, apesar de Daniel ter contado a história muito pequeno, ele nunca esqueceu e sempre voltava a compartilhar do mesmo jeito. "A gente voltava nesse papo, porque criança cria muita coisa na cabeça, né? E toda vez que a gente voltava, com a paciência que não lhe pertence, ele falava: 'eu já te disse, você não prestou atenção'. Ou seja, ele não mudava o que ele me contou", conta.

