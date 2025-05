Dia das Mães: 5 famosas que anunciaram a gravidez em 2025; confira a lista

Em clima de Dia das Mães, relembre as celebridades que surpreenderam o público este ano com a notícia de que esperam um filho!

Estamos no quinto mês do ano e, em celebração a Semana do Dia das Mães, a CARAS Digital reuniu os nomes de cinco famosas que anunciaram a notícia de que estão a espera de um filho! Seja o primogênito, ou o terceiro filho, a novidade sempre surpreende o público e repercute na mídia. Confira as celebridades que se tornaram mães em 2025!

Rihanna

O mais recente anúncio de gravidez foi feito na noite da última segunda-feira, 5, pela cantora estadunidense Rihanna , de 37 anos. Grávida pela terceira vez, a artista mostrou a barriga da gravidez com o rapper A$AP Rocky, de 36, em Nova York antes de comparecer ao Met Gala 2025 e posar para os fotógrafos.

O casal teve seu primeiro filho, RZA Athelston Mayers, em 2022. Já a segunda gravidez, de Riot Rose, foi anunciada durante o show da cantora no SuperBowl, em 2023.

Rihanna anuncia a gravidez do terceiro filho no Met Gala 2025 - Foto: Theo Wargo/Getty Images

Niina Secrets

No dia 23 de abril, a influenciadora digital brasileira Niina Secrets, de 30 anos, anunciou, em um vídeo publicado em seu perifl no Instagram, que está grávida de seu primeiro filho. A empresária está a espera do bebê com o videomaker Guilherme Santos de Oliveira. Os dois são casados desde 2018.

“Baby SECRETS a caminho. Siim, estou grávida! Não via a hora de contar pra vocês e compartilhar mais um momento incrível na minha vida”, escreveu na legenda da publicação. Confira:

Maíra Cardi

No dia 26 de abril tivemos o anúncio da terceira gravidez da coach Maíra Cardi, de 41 anos. Ela ainda registrou a reação do pai da criança, o coach de finanças, Thiago Nigro,de 34. Os dois serão pais de uma menina.

O fato acontece poucos meses após ela sofrer um aborto espontâneo, por causa do diagnóstico de trombofilia, na primeira vez que engravidou do marido. A influenciadora digital e ex-BBB já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de seis anos.

Dani Calabresa

Logo no início do ano, no dia 21 de janeiro, a humorista Dani Calabresa, de 43 anos, anunciou que está grávida do primeiro filho. Grávida de um menino, o bebê é fruto do relacionamento dela com o publicitário Richard Neuman, de 41.

Na ocasião, ela compartilhou registros da reação de familiares e amigos ao saberem da notícia.

Carol Peixinho

Já no dia 30 de março, a influencer e ex-BBB Carol Peixinho, de 40 anos, e o cantor Thiaguinho, de 42, anunciaram que serão papais . O neném é um menino e se chamará Bento. Na ocasião, o casal mostrou o registro da ultrassonografia do bebê que esperam:

"Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!",escreveram na legenda da publicação.

