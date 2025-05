Dia das Mães: Daniela Albuquerque revela sobre sua maternidade: 'Exigente'

De origem humilde, Daniela Albuquerque revela como cria as filhas e se deseja ter mais herdeiros; veja a conversa especial de Dia das Mães para CARAS

Mãe de duas meninas, Alice, de 13 anos, e Antonella, de 10 anos, a apresentadora Daniela Albuquerque se define como uma mãe "média" entre brava e boazinha. Em entrevista especial de Dia Das Mães para a CARAS Digital, a famosa contou como educa suas herdeiras, frutos do casamento com o empresário e um dos donos da RedeTV!, Amilcare Dallevo Jr.

"Estou na média, entre brava e boazinha. Sou aquela mãe que educa, então, em casa, sou considerada a mais rígida, exigente, que pega mais no pé, mas nas questões que são necessárias. Por outro lado, também sou aquela mãe que agarra a toda hora, muito carinhosa. Quando dirijo, ficamos de mãos dadas, ouvimos músicas juntas no carro, tem muito afeto. Acho muito importante ter esse equilíbrio", explicou como é a relação com as garotas.

De origem humilde, Daniela Albuquerque passou algumas dificuldades na infância e revelou como faz para compartilhar seus ensinamentos com as filhas, que nasceram em uma realidade completamente diferente da sua. "Sempre converso com elas sobre tudo. Não esqueço de como era a minha vida, de todas as coisas que vivi na infância. Conto para elas como era minha rotina na época, que acordava e fazia o meu mingau, ia na padaria comprar meu pão. Hoje, eu incentivo essa independência delas também", disse.

"Elas cozinham muito bem, fazem o seu lanche e fazem também as bolachinhas de Natal, que já é tradição na família. E é engraçado que eu não preciso perguntar ou pedir, elas que têm a iniciativa, já olham na despensa para ver se falta algum ingrediente e organizam tudo. Procuro sempre mostrar a realidade como ela é, as duas são criadas para o mundo mesmo, então eu coloco elas para fazer as coisas, ficarem responsáveis pela arrumação dos quartos delas, por mais que tenha alguém para ajudar, eu crio para que elas tenham autonomia, e fico orgulhosa quando vejo elas organizando as próprias coisas", contou.

E deu mais detalhes: "A Antonella, com 10 anos, já é extraordinária na arrumação, é impressionante! Isso é algo que você vai lapidando, cultivando, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas em casa e acho que não adianta você falar e não fazer. Sou uma mãe muito carinhosa, mas eu sou uma mãe exigente com as tarefas delas".

Dificuldades e momentos marcantes na maternidade de Daniela Albuquerque

Como já contou diversas vezes, Daniela Albuquerque teve dois partos normais rápidos e bem positivos. Para ela, a amamentação foi um ponto mais marcante ao se tornar mãe. "Na questão do nascimento, para mim, não foi nem um parto, eu tive parto normal, para mim foi a amamentação", começou dizendo.

Em seguida, a jornalista falou que na criação a parte mais difícil é a educação. "É um trabalho árduo, não é algo que você faz hoje e amanhã está finalizado, é diário, porque elas vão crescendo e você tem que formar a cabeça desse indivíduo, ensinar princípios, valores. E não adianta achar que só por colocar em uma boa escola é o suficiente e que eles vão fazer o trabalho por você. Educação é dentro de casa!", reforçou.

"E mesmo que você faça o melhor não significa que vai dar tudo certo, não existe garantia que vai ser tudo perfeito. Mas essa questão da educação, para mim é a maior preocupação, e ensinar princípios, garantir que elas cresçam com caráter bem definido, sejam verdadeiras, honestas, mulheres batalhadoras, que lutam pelas suas coisas, que não sejam acomodadas. É um trabalho árduo, mas que vale a pena", falou.

Quando questionada de episódios marcantes, a famosa relembrou o momento em que sua caçula ficou presa no banheiro quando tinha apenas três anos . "Ela não conseguia rodar a chave, porque tinha uma trava de segurança, e não conseguia abrir a porta, que era muito pesada. Não sabia como ia tirar aquela criança de lá. Eu não fiquei desesperada, mantive a calma naquele momento, e comecei a conversar com ela, que estava nervosa. Tive a ideia de passar algumas coisas, brinquedinhos pelo vão da porta. Então eu falava para ela fazer um desenho ou brincar de pizza, para depois tentar abrir a trava de novo", iniciou a história.

"Ela não tinha força, então começava a chorar, aí eu voltava a propor a brincadeira para ela se acalmar. Eu pedi tanto para Deus me dar uma força naquele momento! Aí peguei uma pulseirinha vermelha, que eu sempre uso, passei por baixo da porta e falei: "Filha, essa pulseira é superpoderosa. Você vai colocar no seu braço, ela vai te dar um superpoder e você vai conseguir rodar essa chave. Só que você não pode desistir’. Ficamos nisso um tempo até que ela conseguiu destravar. Foi uma hora com essa criança presa. Só depois que a abracei e ela saiu do quarto que eu senti as pernas moles, quase desmaiei", relatou.

Já com a mais velha, outro tipo de episódio a marcou: "A Alice está pré-adolescente, com 13 anos agora, e é muito empreendedora. Ela simplesmente, esses dias, vendeu um uniforme antigo da escola, que ‘virou vintage,’ porque a escola vai mudando de uniforme. Pensei: ‘Gente, eu com 14 anos ia para o Paraguai comprar coisas para vender. Ela é meu sangue mesmo!’ [risos]. E ela ainda deu uma comissão para a colega que intermediou o negócio. Achei genial.".

Desejo de aumentar a família

Aos 42 anos, Daniela Albuquerque contou que já quis ter mais herdeiros, mas que não pensa mais após ver as filhas já crescidas e estar curtindo a fase delas. "Já desejei um menino e a Antonella (caçula) vive me pedindo, dizendo que queria ter mais um irmãozinho. Ela vive falando: "Mamãe, vamos passar na farmácia para comprar um teste de gravidez" [risos]", disse.

"Mas ao mesmo tempo que dá muita vontade, penso que agora elas estão crescidas. Elas estão numa fase de irem lá no meu quarto, pegar minhas roupas, de compartilhar as coisas, então quando imagino começar tudo de novo, fralda, amamentar, etc, confesso que paro para pensar de novo, sabe? [risos] Estou super satisfeita, realizada com as duas e se Deus mandar mesmo, eu terei outro filho com o maior amor, mas se não tiver, não vou ser uma mãe frustrada, vou continuar sendo muito feliz com as minhas meninas", finalizou.