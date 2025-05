Dia das Mães: Carol Peixinho, Bruna Biancardi e outras famosas que terão bebês em 2025

O Dia das Mães será celebrado neste domingo, 11, e famosas vivem a data de forma mais especial: à espera do primeiro filho ou aumentando a família

O Dia das Mães será celebrado neste domingo, 11, e várias famosas vivem a data de forma ainda mais especial: à espera do primeiro filho ou aumentando a família. Nesta lista, a CARAS Brasil reuniu algumas das celebridades que vão dar à luz em 2025. Confira!

Brunna Gonçalves

Já a influencer e dançarina Brunna Gonçalves está à espera de sua primeira filha, Zuri, fruto do relacionamento com a cantora Ludmilla. A novidade foi anunciada em novembro com um vídeo encantador compartilhado nas redes sociais. Agora somos 3", escreveram na legenda da publicação. A bebê do casal está prevista para nascer ainda em maio.

Tati Machado

A apresentadora Tati Machado está à espera de seu primeiro filho com o marido, o fotógrafo Bruno Monteiro, com quem está junto há 13 anos. Ela anunciou a novidade em dezembro durante uma participação ao vivo no Mais Você. O pequeno, que vai se chamar Rael, está previsto para nascer em junho.

Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr será pai pela quarta vez! Em dezembro, ele e a namorada, Bruna Biancardi, anunciaram que ela está grávida pela segunda vez e vão ter mais uma menina, que se chamará Mel. Ela é mãe de Mavie, de um ano. E o atleta é pai de três crianças: Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de 1 ano, e Helena, de 9 meses.

Dani Calabresa

A humorista Dani Calabresa anunciou que está grávida pela primeira vez! Em janeiro deste ano, ela contou a novidade para seus fãs por meio de um álbum de fotos nas redes sociais. Nas imagens, o marido dela, o publicitário Richard J. Neuman, apareceu segurando um teste de gravidez enquanto ela exibia a barriguinha em crescimento ao fundo.

Micheli Machado

A atriz Micheli Machado e o marido Robson Nunes estão à espera do segundo filho. O casal já tem Morena, de 13 anos. A novidade foi confirmada para a Quem em fevereiro e a artista revelou que a gestação não foi planejada. "Estamos muito felizes e ansiosos pela chegada do bebê. Foi um misto de emoções quando recebemos a notícia, já que não estávamos esperando", disse ela.

Ary Mirelle

O cantorJoão Gomes e a esposa, a influenciadora digital Ary Mirelle, vão ser pais pela segunda vez. Em fevereiro, o casal gravou um vídeo junto com o filho mais velho, Jorge, de 1 ano, para anunciarem que esperam o nascimento de mais um menino, que vai se chamar Joaquim.

Carol Peixinho

O cantor Thiaguinho e a influencer Carol Peixinho também vão ser papais. O casal anunciou a novidade aos fãs por meio de uma publicação nas redes sociais em março deste ano. Ela está no quarto mês de gestação e espera de um menino, que se chamará Bento.

Joana Sanz

Esposa de Daniel Alves, a modelo Joana Sanz surpreendeu o público em março ao revelar que está grávida do primeiro filho do casal. A novidade foi compartilhada através de seu perfil oficial nas redes sociais. Em seu relato, ela contou que chegou a realizar duas fertilizações in vitro (FIV), além de ter sofrido três perdas gestacionais.

Maíra Cardi

A coach Maíra Cardi anunciou no final de abril por meio de posts nas redes sociais que está grávida do marido, Thiago Nigro. Ela, que já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6 anos. E ela engravidou novamente poucos meses após perder um bebê. Ela sofreu um aborto espontâneo na primeira vez que engravidou do atual marido.

Rihanna

A cantora Rihanna está à espera de seu terceiro filho com o marido A$AP Rocky. Ela anunciou a novidade durante o Met Gala, um dos eventos de moda mais importantes de Nova York, nos Estados Unidos. Eles já são pais de RZA, de três anos, e Riot Rose, de um aninho.

