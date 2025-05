Dia das Mães: 5 vezes em que mães e filhas atuaram juntos; veja a lista!

Da vida real às telinhas! Em clima de Dia das Mães, relembre as cenas em que mães e filhas contracenaram juntos e fizeram história na TV brasileira

No próximo domingo, 11, será celebrado o Dia das Mães e, para fazer jus ao clima inspirador, a CARAS Brasil uniu celebração e nostalgia com o resgate de cinco vezes em que mães e filhas atuaram juntos.

A lista contempla atrizes brasileiras renomadas que foram referências para as suas filhas iniciarem na carreira artística. Além disso, elas ainda tiveram a oportunidade de contracenarem juntas e escreverem, em família, a história da teledramaturgia brasileira. Relembre os momentos na lista abaixo!

1- Regina Duarte e Gabriela Duarte

A atriz Regina Duarte, de 78 anos, e a sua filha, Gabriela Duarte, de 51, contracenaram três vezes juntas em novelas. Sendo elas, as tramas: Por Amor, de 1997, quando viveram mãe e filha; em Chiquinha Gonzaga, de 1999, Gabriela interpretou a versão mais jovem de Regina, e em A Lei do Amor, de 2016, quando a artista repetiu o feito e interpretou a versão mais jovem de sua mãe.

2- Fernanda Montenegro e Fernanda Torres

A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, e a filha, Fernanda Torres, de 59, atuaram juntas na novela Brilhante, exibida em 1986. Na trama, as duas foram, respectivamente, avó e neta.

Mais recentemente, no cinema, Montenegro interpretou a versão mais velha da protagonista, Eunice Paiva (Fernanda Torres), no filme Ainda Estou Aqui. O longa, dirgido por Walter Salles, ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional no início do ano.

3- Lilia Cabral e Giulia Figueiredo

A atriz Lilia Cabral, de 67 anos, e a filha, Giulia Figueiredo, de 29, dividiram o papel de Valentina, na novela O Sétimo Guardião, de 2018, da TV Globo. A jovem, inclusive, fez a sua estreia na TV interpretando a versão mais jovem de sua mãe, que viveu a vilã, na trama.

4- Claudia Raia e Sophia Raia

Já em 2010, Sophia Raia, hoje com 22 anos, também teve a oportunidade de contracenar com a mãe, Claudia Raia, de 58. Na ocasião, a jovem, ainda criança, filha da atriz com o ator Edson Celulari, de 67, fez uma participação especial na novela Ti Ti Ti, exibida pela TV Globo, ao lado da matriarca.

5- Gloria Pires e Ana Morais

A filha de Gloria Pires, Ana Morais, de 24 anos, teve a sua estreia na televisão ao lado da matriarca, de 61. O momento aconteceu no episódio A Mãe da Barra, da série As Brasileiras, em 2012. Na ocasião, a jovem interpretou Malu.

