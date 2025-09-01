Dia da Bailarina: Conheça famosas apaixonadas pelo ballet

Nesta segunda-feira, 01, é celebrado o Dia da Bailarina e a CARAS Brasil separou uma lista de famosas apaixonada pela dança; saiba mais

O ballet, apesar da origem nas cortes italianas no século XV, está presente na vida de muitos brasileiros e desperta a fascinação em muita gente, seja na infância ou na fase adulta. E com as famosas não é diferente. Algumas ingressaram na dança ainda quando pequenas, enquanto outras, iniciam pelo trabalho ou para manter a boa forma.

Nesta segunda-feira, 01, comemora-se o Dia da Bailarina. A data tem o objetivo de homenagear os artistas que dedicam suas vidas ao ballet, reconhecendo a arte, disciplina e paixão pela modalidade, além de celebrar a beleza do ballet, desde seu formato tradicional ao moderno. A seguir, conheça algumas das apaixonadas por essa dança tão especial:

Claudia Raia

Atriz e bailarina profissional, Claudia Raia (58) é um exemplo para aqueles que buscam o balé com o objetivo de manter uma ótima forma física. A artista faz aulas há mais de trinta anos e, por muitos anos, serviu de inspiração para a filha Sophia (22), fruto do relacionamento com Edson Celulari (67).

“Minha menina adora dança. É a continuidade de uma história. Minha mãe foi bailarina, eu também. Ela gosta muito dessa coisa artística e me emociona muito vê-la seguir", elogiou Claudia em conversa com a Revista CARAS. “Ela tem tudo para ser uma grande bailarina. Leva muito jeito. Antes eu até a ajudava nos números, pois já fiz sapateado. Mas, hoje em dia, Sophia está muito melhor do que eu", disse Celulari.

Fernanda Souza

Claudia Raia também foi inspiração para outra bailarina, a atriz Fernanda Souza, com quem atuou na novela Ti-Ti-Ti (2010) da Rede Globo. Na trama, a veterana assumiu o papel de Jaqueline Maldonado, enquanto Souza interpretava Thaísa Maldonado Rodrigues.

“Eu sempre quis fazer balé, mas a minha mãe nunca teve grana para pagar e eu também trabalhava muito quando era criança, então não conseguia”, relatou a atriz. “E agora estou fazendo aula particular com a Chica (mesma professora de Claudia) e eu estou amando! Uma hora e meia de escutar uma música clássica, de fazer a minha pontinha, o pé de bailarina”.

Letícia Spiller

Letícia Spiller (52) é veterana no mundo das sapatilhas. Segundo a atriz, sua iniciação no ballet aconteceu após buscar atividades físicas que ajudassem com o estresse, mas também fossem divertidas.

“Exercício para mim nunca foi apenas para emagrecer. Sempre busquei atividades que também me ajudassem a aliviar as tensões do dia a dia e fossem divertidas. Por isso, fiz muito balé e dança em geral”, explicou a atriz.

Luana Piovani

Luana Piovani (49) mostrou que não há idade para começar as aulas e teve seu primeiro contato com a dança aos 32 anos, quando começou as preparações para a peça O Soldadinho de Chumbo e a Bailarina, que estrelou em 2010.

“Não foi fácil começar ballet clássico aos 32, mas o teatro é uma caixa mágica. A gente conta a história aqui dentro e as crianças compram a nossa história, então tinha que ter mais uma aura de bailarina do que fazer ponta”, contou para a TV CARAS na época.

Sasha Meneghel

A modelo e estilista Sasha Meneghel(27) brilhou nos palcos como bailarina durante a sua infância. Quando pequena, a filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir tinha uma rotina repleta de atividades extracurriculares, chegando até mesmo a participar da Copa Brasil de vôlei mirim aos 12 anos: “Sinto-me realizada ao vê-la em cena. Eu babo muito mesmo porque Sasha é linda. Mas admiro também sua beleza interior e sua personalidade forte”, afirmou Xuxa na época.

“Dia de semana não sobra muito tempo. Tenho várias coisas para fazer. Além do balé, tem a ginástica olímpica e o vôlei. E, quando acaba, tenho que voltar para casa para fazer os meus deveres da escola”, explicou a pequena na época. “Quando sobra tempo, gosto de ficar no computador ou desenhando. Aos sábados e domingos vou para a casa das minhas amigas ou elas vêm para a minha, ficamos na piscina. Faço sempre um monte de coisas”.

