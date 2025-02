Débora Bloch presta bela homenagem ao pai, Jonas Bloch: 'Inspiração'

Completando 86 anos, o ator Jonas Bloch ganhou uma declaração de aniversário emocionante da filha, a também atriz Débora Bloch

A atriz Débora Bloch emocionou o público ao compartilhar em suas redes sociais uma bela homenagem de aniversário ao pai, o também ator Jonas Bloch. O veterano, que completa 86 anos de vida neste sábado, 8, ganhou uma declaração bastante especial da herdeira.

Por meio de seu Instagram oficial, a intérprete de Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo' publicou uma sequência de registros raros ao lado de Jonas, incluindo fotos de quando era criança e adoelscente. Na legenda, a artista destacou o quanto sente orgulho do pai, descrito como sua grande inspiração.

"Que sorte a minha ter um pai que é pura inspiração e meu parceiro de vida. Seu talento e sua generosidade me ensinam todos os dias. Feliz aniversário. Te amo", escreveu Débora Bloch. Além da atriz, diversos internautas também celebraram o aniversário do veterano e aproveitaram para deixar mensagens carinhosas nos comentários.

"Seu pai é maravilhoso! Adoro e desejo a ele tudo de melhor!", declarou uma seguidora. "Que lindo! Parabéns para esse pai lindo e ótimo! Viva ele!", disse outra. "Mil vivas para esse cara talentoso, gentil, querido e gato! Parabéns", falou uma terceira.

Jonas Bloch está longe das novelas desde sua participação em 'Elas por Elas' (2024), exibida na TV Globo. O ator já esteve em grandes folhetins da emissora como 'Pai Herói' (1979), 'Mulheres de Areia' (1993), 'A Viagem' (1994) e 'Novo Mundo' (2017).

Na Record TV, Bloch atuou em 'Bicho do Mato' (2006), 'Amor e Intrigas' (2007), 'Bela, a Feia' (2009), 'José do Egito' (2013), entre outras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

Débora Bloch divide foto raríssima com o marido

Em dezembro de 2024, a atriz Débora Bloch aproveitou alguns dias de descanso em uma viagem bastante especial ao lado de amigos e do marido, João Nuno Martins, em Salvador, na Bahia. Por meio das redes sociais, a artista compartilhou registros de passeios turísticos realizados pelo grupo.

Debora desembarcou na capital baiana para os festejos do Dia de Santa Bárbara, que começaram no dia 4 do mesmo mês. Em meio aos cliques publicados em seu Instagram oficial, a atriz dividiu uma foto raríssima com o companheiro português; confira detalhes!

Leia também: Débora Bloch: Globo fez pedido inusitado para atriz que viverá Odete Roitman