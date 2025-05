Debora Bloch celebra aniversário de 62 anos com foto inédita da infância

Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo' a atriz Debora Bloch recebeu mensagens carinhosas dos famosos em seu aniversário de 62 anos; veja

Dia de muita festa na casa de Debora Bloch! A atriz, que completa 62 anos de vida nesta quinta-feira, 29, usou as redes sociais para festejar a data comemorativa de uma forma bastante especial.

Em seu perfil oficial, a intérprete de Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, dividiu com o público uma foto inédita de quando ainda era bem pequena. " 62 anos hoje! Num tá ruim não… ", escreveu a artista na legenda.

A publicação de Debora Bloch rapidamente recebeu milhares de curtidas e comentários de amigos famosos e internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas de felicitações pelo seu aniversário. "LINDEUSA! Viva você, Deb!", declarou a atriz Alice Wegmann. "Ah querida! Que lindeza você! Parabéns!", disse a atriz Letícia Lima.

"Meu amor de vida, você sabe o quanto te amo. Feliz vida", escreveu o ator Luis Miranda. "Viva!", falou a atriz Beth Goulart. "Amorzona, parabéns! Musa de tudo e de sempre... loviu!", disse a atriz Carolina Dieckmann. "Feliz aniversário, meu amor! Viva você e sua genialidade sempre", declarou uma fã.

Confira a foto de Debora Bloch na infância:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

O casamento da filha de Debora Bloch

Recentemente, Julia Anquier, filha de Debora Bloch e Olivier Anquier, oficializou sua união com a cantora Maria Beraldo em uma cerimônia intimista e descontraída. No início desta semana, a intérprete de Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo' mostrou as noivas juntas e também uma foto com a nora e os dois filhos.

"Celebrando o amor dessas duas meninas especiais que eu amo muito", disse ela na legenda. Além de Julia, Debora e Olivier, que se separaram em 2006, também são pais de Hugo Anquier; confira as fotos do casamento da filha da atriz!

