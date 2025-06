Daniele Hypolito recorda início da relação com o marido, Fábio Castro: 'Conexão imediata'

Casada há quatro anos, Daniele Hypolito continua celebrando o Dia dos Namorados e se derrete ao falar sobre o dia a dia com o dançarino

Conhecida pelo foco e dedicação à ginástica, Daniele Hypolito (40) não esconde a emoção ao falar sobre o marido, Fábio Castro. Casados há quatro anos, a ex-atleta e o dançarino moram juntos desde 2018 e já vivem a relação há 11 anos e, mesmo após tanto tempo, os dois seguem celebrando o Dia dos Namorados —neste ano, celebrado nesta quinta-feira, 12.

Daniele Hypolito assegura que, para ela, o dia é mais que uma data no calendário . O momento especial reforça os laços e o sentimento de gratidão por terem cruzado o caminho um do outro. A ex-ginasta diz que a certeza de uma vida juntos já era presente desde o início da relação.

"Desde o momento em que nos conhecemos, nunca mais desgrudamos. Foi uma conexão imediata, daquelas que a gente sente no coração e tem certeza de que é para valer", recorda, em entrevista à CARAS Brasil. "Ele é meu amor, meu companheiro, meu confidente, meu parceiro de vida em todos os sentidos."

Ela, que neste ano encarou o desafio de participar da 25ª edição do BBB, assegura que o relacionamento tem como pilares o apoio, seja nas vitórias e dificuldades. Os dois, por exemplo, já enfrentaram até o confinamento e provas do Power Couple (Record).

"Somos mesmo um casalzão, e digo isso com todo orgulho e amor do mundo", completa ela, que descreve a importância do marido em sua vida. "Ele me faz rir, me dá força, me enxerga de um jeito que me faz querer ser melhor a cada dia. E eu sinto que faço o mesmo por ele."

A ex-ginasta, que representou o Brasil em cinco Jogos Olímpicos, começou a namorar Fábio em 2015. Os dois se conheceram em uma festa de funk famosa, enquanto ela treinava em Curitiba, capital do Paraná. Porém, apenas alguns meses depois começaram a se relacionar. Em 2018, eles passaram a morar juntos no Rio de Janeiro e, três anos depois, decidiram oficializar o casamento no civil.

Por fim, a ex-ginasta resume o sentimento entre os dois. "Nosso amor é leve, verdadeiro e cheio de cumplicidade. É um presente que eu celebro todos os dias, mas no Dia dos Namorados, é claro, a gente aproveita para se olhar ainda mais nos olhos e dizer: 'que sorte a nossa'", se derrete.

Reconhecida como uma das maiores ginastas do país, Daniele Hypolito conquistou a primeira medalha individual para o Brasil em um Campeonato Mundial de Ginástica Artística, e, atualmente, tem se dedicado a outras áreas, como o circo, palestras e a participação em programas de TV.

