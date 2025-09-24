Daniela Albuquerque se declara no aniversário de casamento: ‘Nosso amor segue firme’

A apresentadora Daniela Albuquerque celebrou os 19 anos de casada com Amilcare Dallevo Jr c om uma bela declaração nas redes sociais; veja!

Daniela Albuquerque usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 23, a ela completou 19 anos de casada com Amilcare Dallevo Jr e fez questão de se declarar para o amado.

Em seu perfil oficial, a apresentadora compartilhou um vídeo em que aparece admirando uma bela paisagem ao lado de Amilcare em Firenze, na Itália. Já na legenda, ela exaltou a parceria que eles construíram ao longo desses anos que estão juntos.

“Hoje dia de comemoração por aqui. 19 anos de amor, parceria e uma vida inteira construída a dois. Bodas de Água-Marinha… nosso amor segue firme, leve e cada vez mais precioso. My love te amo para sempre!”, escreveu a famosa.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de felicitações. “Deus continue abençoando e fortalecendo a união de vocês, hoje e sempre”, disse uma seguidora. “Lindos! O amor e cumplicidade é visível”, escreveu outra. “Deus abençoe essa união”, desejou uma fã.

Vale lembrar que Daniela e Amilcare são pais de Alice, de 13 anos, e Antonella, de 10.

Daniela Albuquerque nega que tenha sido pivô em separação

A apresentadora Daniela Albuquerque participou do podcast Papagaio Falante e negou que tenha sido pivô de uma separação ao se envolver com seu atual marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr. Antes deles começarem a namorar, ele viveu um romance com a ativista Luisa Mell.

“Quando eu conheci o Amílcare, ele me disse que já era separado da Faa (Morena, apresentadora), com quem ficou casado seis anos. Ele falou para mim que não estava mais namorando. Na verdade, ele namorava ela (Luisa Mell) e mais um monte porque sei que o passado dele condena. Ele nunca assumiu ela para os filhos. Com uma semana, ele me apresentou para os filhos. Eu sou a única mulher depois que ele se separou da esposa que ele apresentou para os filhos. Não destruí o lar de ninguém, disso eu posso me gabar”, garantiu.

