Daniela Albuquerque comemora 13 anos da filha mais velha: 'Alma linda'

No aniversário da primogênita, Daniela Albuquerque comemora nascimento da herdeira com declaração e fotos inéditas dela; veja

A filha mais velha de Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo, Alice, está completando 13 anos nesta terça-feira, 22, e a apresentadora fez uma declaração para ela na rede social. Resgatando cliques inéditos da primogênita, a famosa fez a homenagem.

No grande texto, a jornalista relembrou o momento em que deu à luz menina em um parto normal e falou um pouco sobre a personalidade dela. A comandante do Sensacional disse que a garota é do signo de Touro e tem uma alma linda.

"No dia 22 de Abril às 8h18 da manhã, nasceu a minha maior alegria. Meu amor maior. Alice veio ao mundo em um parto normal, ao som de uma das músicas mais lindas que já ouvi — Vivere, de Andrea Bocelli. E desde então, ela tem feito exatamente isso: vivido intensamente, com amor, coragem e doçura. Alice é luz, é coração puro. Uma taurina forte e carinhosa, dessas que se entregam de verdade, que se preocupam com o outro, que tem sensibilidade pra entender o mundo com o olhar do bem", começou dizendo.

"É uma menina estudiosa, dedicada, cheia de sonhos — e com a determinação de quem vai realizá-los um a um. Ama viajar, explorar novos lugares, criar memórias. É apaixonada por seus bichinhos, por suas amigas, pela vida. E quando o assunto é comida… ah, é uma verdadeira taurina: aprecia cada sabor como se fosse uma poesia", contou mais dela.

E deu mais detalhes: "Alice é aquela filha que toda mãe sonha em ter: doce, parceira, respeitosa, divertida, cheia de amor pra dar. É impossível olhar pra ela e não se emocionar, porque ela carrega uma alma linda, dessas que tocam quem está por perto. Hoje celebro a sua vida, minha filha, com o coração transbordando de gratidão. Que você continue sendo essa menina encantadora, que ama, vive e inspira. Que o mundo te abrace com a mesma ternura com que você abraça o mundo. Feliz aniversário meu amo maior. Nós te amamos infinitamente. Que Deus continue abençoando a sua vida".

Ainda recentemente, Daniela Albuquerque comemorou o aniversário da filha caçula, Antonella, com uma festa do pijama luxuosa em sua mansão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Daniela Albuquerque faz aparição com o marido, as filhas e a mãe

A apresentadora Daniela Abuquerque e seu marido Amilcare, um dos donos da RedeTV!, marcaram presença com a família no show de Andrea Bocelli com participação especial da cantora Sandy no Allianz Parque, em São Paulo.

A rara aparição da família chamou a atenção, isso porque, a comandante do Sensacional surgiu ao lado do esposo, das duas filhas, Alice e Antonella, e de sua mãe, Eunice Albuquerque. Todos muito elegantes posaram para os cliques no local. Veja as fotos aqui.