Daniel de Oliveira mostra foto raríssima do filho em data especial: 'Pura luz'

O ator Daniel de Oliveira prestou uma homenagem de aniversário a Moisés, seu filho mais novo com a também atriz Vanessa Giácomo; veja

Dia de celebração na família de Daniel de Oliveira! O ator usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial de aniversário ao filho, Moisés. O menino, fruto de seu antigo casamento com a também atriz Vanessa Giácomo, completou 15 anos de vida na última quinta-feira, 29.

Em comemoração a data festiva, Daniel compartilhou uma foto raríssima do herdeiro em seu perfil oficial. Na imagem, registrada em Lisboa, Portugal, o aniversariante aparece sentado em um sofá. "1 5. Você é pura luz ", escreveu o artista na legenda da postagem.

Vanessa Giácomo também homenageou o filho nas redes sociais. Para ilustrar a declaração especial, a atriz escolheu um clique de Moisés segurando uma vela de aniversário. "Hoje é dia de Moisés, um dia especial para festejar e agradecer por ter um filho tão carinhoso e educado, que enche meu coração de orgulho", iniciou ela.

"A cada dia, celebro a sua vida e sou grata por você me completar, junto com seus irmãos. Sua presença traz alegria e amor à nossa família. Te amo profundamente, e você sabe disso; você sente. Viva Moisés. Feliz aniversário", completou a famosa.

Vale lembrar que além de Moisés, Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira também são pais de Raul, que completou 17 anos em janeiro. O ator ainda é pai de Otto, de 9 anos, fruto de sua antiga união com a atriz Sophie Charlotte.

Daniel de Oliveira reúne os três filhos

No início deste ano, Daniel de Oliveira encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais uma foto rara ao lado dos três filhos. O artista aproveitou o dia de folga para realizar um treino de jiu-jitsu com os herdeiros em Minas Gerais.

Na imagem publicada por Daniel, o quarteto aparece de joelhos no local onde realizaram a aula particular, juntamente com um amigo do ator. Ele é pai de Raul, de 17 anos, e Moisés, de 15, frutos de sua antiga relação com a atriz Vanessa Giácomo; e do caçula Otto, de 9, seu filho com a também atriz Sophie Charlotte.

Discreto, Daniel de Oliveira costuma fazer raras aparições nas redes sociais. Com cerca de 265 mil seguidores atualmente, o ator não possui nenhuma publicação no feed e compartilha postagens inéditas de seu dia a dia e viagens somente nos stories; confira a foto dos três filhos de Daniel de Oliveira!

