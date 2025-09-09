Daniel chega aos 57 anos; cantor perdeu sua dupla no começo da carreira

Sertanejo renomado, o cantor Daniel começou na música ainda na infância e passou por grande perda no começo da carreira; relembre a trajetória

Nesta terça-feira, 9, Daniel completa 57 anos. Nascido em Brotas, no estado de São Paulo, o cantor aprendeu a tocar violão quando ainda era muito novo e começou sua carreira com apresentações regionais em festivais de música sertaneja.

O “Príncipe”, como foi apelidado por sua postura atenciosa com todos ao seu redor e carisma, foi incentivado pelo pai a seguir à carreira musical. Após perceber a vocação do filho, José Sebastião Camillo, o presenteou com um violão e um livro de cifras, e os dois passaram a se apresentar em bares e restaurantes da cidade.

Durante as primeiras apresentações em festivais, Daniel conheceu João Paulo, que em primeiro momento, foi um de seus grandes rivais. Na época, João alternou entre a dupla com seu irmão Chico, José Nery e Nerinho, e com Mineiro, formando a dupla Mineiro e Nerinho. Já Daniel, cantava sozinho após um curto período fazendo dupla com Adão.

Após João Paulo se desvincular de suas duplas, os dois se uniram como José Nery e Daniel, e posteriormente, através de sugestões de amigos, como João Paulo & Daniel. Em 1980, passaram a fazer pequenas perfomances em circos e festivais já que por serem novatos, não tinham espaço e sendo uma dupla composta por um branco e um negro, enfrentavam um alto nível de preconceito.

A carreira da dupla durou 17 anos, período onde lançaram oito álbuns e fizeram sucesso com faixas como Desejo de Amar, Gosto de Hortelã, Rosto Molhado, Que Dure Para Sempre e Estou Apaixonado, que virou sucesso nas rádios e na TV, além de ser tema da novela global Explode Coração (1995-96).

O sucesso da dupla, no entanto, demorou para acontecer. Devido ao preconceito racial enfrentado por João Paulo, o mercado nacional só começou a aceitar a dupla em 1991, quase dez anos após sua estreia. O primeiro álbum de João Paulo & Daniel foi bancado pelo pai do aniversariante do dia.

Na madrugada do dia 12 de setembro de 1997, no auge da carreira, João Paulo faleceu carbonizado vítima de um acidente automobilístico na Rodovia dos Bandeirantes, viajando de São Paulo para a sua cidade natal, Brotas. Segundo laudo médico, o veículo perdeu o controle após o estouro de um dos pneus e foi em direção ao canteiro central.

Alguns meses após o acidente, em novembro, um álbum póstumo intitulado Ao Vivo foi lançado em homenagem à João Paulo. A obra trazia o registro de um show realizado pela dupla em sua cidade natal no ano de 1995 e rendeu um disco de diamante.

Daniel, abalado com o acidente, considerou deixar a carreira musical para trás, mas com o apoio de amigos, familiares e fãs da dupla, conseguiu seguir em frente e lançou seu primeiro álbum solo em agosto do ano seguinte. Intitulado Daniel, lhe rendeu um disco de diamante e uma indicação ao Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de Música Sertaneja".

Ao longo de uma trajetória repleta de sucessos e projetos paralelos, o cantor conquistou o lugar de um dos mais renomados nomes do gênero sertanejo. Em 2024, assumiu a posição de apresentador de televisão com o programa Viver Sertanejo (2024-), onde recebe diversos artistas da música brasileira em sua fazenda em Brotas para contar histórias e cantar alguns de seus maiores sucessos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR SERTANEJO DANIEL NO INSTAGRAM:

