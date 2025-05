Dani Calabresa homenageia a mãe após esquecer aniversário dela

Em suas redes sociais, Dani Calabresa fez uma homenagem para a mãe e confessou ter esquecido o aniversário dela. Confira!

Nesta quarta-feira, 14, Dani Calabresa usou as suas redes sociais para fazer uma homenagem para a mãe Marlene, que está fazendo aniversário.

No entanto, a humorista revelou que esqueceu que hoje era o aniversário da mãe. "Hoje é aniversário da minha mãe (eu não tinha me ligado que hoje é dia 14, então só dei parabéns agora depois de ler a mensagem que o meu pai me mandou lembrando que dia é hoje). Mas como eu estou no terceiro trimestre de gravidez, eu tenho esse desconto né mãe?", brincou ela.

Em seguida, Dani comentou um pouco sobre a personalidade da matriarca. "O importante é que você está bem de saúde, com energia, disposta e animada com 79 anos, benzadeus!!! Linda e com uma pele maravilhosa sem nunca ter feito nada, nem usa maquiagem. Sempre cuidando das suas plantas com carinho, tartarugas, e com um pouco menos de paciência cuida da gente também. Te amo mãe!!! Hoje mesmo eu e o Richard Neuman falamos de você! A gente estava rindo lembrando das histórias que você contou domingo e ele gravou escondido algumas partes para a gente rir depois", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti 🍕 (@danicalabresa)

Gravidez

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Na terça-feira, 13, a humorista publicou novas fotos em que aparece exibindo o barrigão de grávida. Casada com Richard Neuman, a famosa está à espera de um menino, que se chamará Bernardo.

Nas imagens, Dani surgiu de sutiã, meia calça e um casaco sobretudo por cima, dando ênfase na barriga da gestação.

"Aproveitando as fotos sem o paninho no ombro por enquanto", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Hahahahah prepara o paninho e o sutiã bege", escreveu uma internauta. "Que mamãe mais maravilhosa", disse outra. "O paninho no ombro e o coque, porque nasceu uma mãe, nasce um coque", brincou uma terceira.

