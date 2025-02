Cristiana Oliveira se derrete no aniversário do neto: 'Minha felicidade'

A atriz Cristiana Oliveira compartilhou uma sequência de cliques com o neto, Miguel, e celebrou o seu aniversário de 12 anos

Cristiana Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com seu neto, Miguel, que completou 12 anos de vida nesta sexta-feira, 7.

Ao mostrar vários momentos ao lado do menino, filho de Rafaella Wanderley, sua filha com o fotógrafo André Wanderley, a atriz prestou uma bela homenagem ao aniversariante.

"Meu vascaíno sofredor, meu encantador de gatos, meu menino tão lindo que veio completar minha felicidade. Meu neto que tenho tanto orgulho, aprendo e admiro tanto… Agradeço a Deus todos os dias por ser sua avó! Te amo, feliz 12 anos!", escreveu Cristiana na legenda da publicação.

Em seu perfil no Instagram, Rafaella também homenageou o filho. "Hoje o meu maior amor do mundo faz 12 anos. Não cabe em mim todo amor que sinto e tudo aquilo que te desejo. Me tornar sua mãe não foi só um privilégio, foi e é um crescimento e um aprendizado todos os dias, Deus me faz melhor através da sua vida filho. Obrigada por ser o ser humano mais puro, carinhoso, grudentinho e maravilhoso. Que o Senhor continue mantendo essa sua pureza que encanta tudo e todos. Eu te amo daqui a eternidade, e estarei ao seu lado para sempre. Parabéns da mamãe, da Pepsi, Fred, Liro e Juma", disse ela.

Confira as publicações:

Cristiana Oliveira conta motivo de ter recusado convites para voltar às novelas

A atriz Cristiana Oliveira abriu o coração e falou um pouco sobre seu afastamento das telinhas. Eterna Juma Marruá da primeira versão de 'Pantanal' (1990), a artista contou que apesar de sentir saudade de atuar em novelas, já recusou alguns convites para retornar aos folhetins.

Em entrevista ao site 'Heloisa Tolipan', Cristiana revelou que sua ausência na teledramaturgia brasileira nos últimos anos é consequência de papéis limitados que são oferecidos a ela. Longe das novelas desde 'Topíssima' (2019), na Record, sua mais recente aparição foi no remake de 'Pantanal' (2022), da Globo, como convidada de um casamento da trama.

"Há um tempo atrás até surgiu um convite, mas acabamos não chegando a um acordo", declarou a atriz. De acordo com Cristiana Oliveira, existe um 'etarismo velado' na maioria dos personagens ofertados e, por isso, ela tem se negado a aceitar alguns papéis. Saiba mais!

