Convite de festa milionária de Bruna Marquezine vaza na web

Celebração do aniversário de Bruna Marquezine na Ilha Fiscal tem convite vazado e revela detalhes da comemoração e atração principal da noite

O convite da celebração milionária de 30 anos da atriz Bruna Marquezine caiu nas redes um dia antes do evento. A festa, que acontece no dia 15 de agosto, será celebrada na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e deve começar no fim da tarde; no convite, o show principal está marcado para as 21h em ponto.

O material, divulgado pelo perfil Circo da Mídia, tem visual minimalista, com ilustrações de drinks, bolo e pista, e traz informações sobre a festa, seguidas de um link de RSVP. No topo, a chamada direta: “VOCÊ É MEU CONVIDADO”.

A arte também revela a atração principal da noite em tom amigável e íntimo: “A atração da noite será Zeca fucking Pagodinho — no palco às 21h em ponto! Não atrase!”, brinca ela. Além disso, a atriz, que é conhecida por ter um perfil reservado, alerta: “No phone, just fun! Vamos curtir o momento: fotos e vídeos não serão permitidos durante a festa.”

Detalhes sobre a festa

A montagem da estrutura começou na quarta-feira, 13, com equipes de produção, tecnologia e audiovisual trabalhando na área externa da ilha. Um vídeo publicado pela empresa responsável mostra estrutura metálica de grandes proporções voltada para a Baía de Guanabara.

A Ilha Fiscal permanecerá fechada para visitação nos dias 14 e 15, reabrindo no fim de semana. A celebração está planejada para seis horas de duração, com início no fim da tarde e show principal às 21h, conforme indica o convite.

A lista de convidados gira em torno de 200 pessoas e o evento seguirá regras específicas: proibidos drones, canhões de luz e som em volume alto, em razão da proximidade com o Aeroporto Santos Dumont e para preservar vitrais e outras estruturas históricas do prédio.

A Ilha Fiscal é administrada pela Marinha do Brasil e foi reaberta em junho de 2023 após processo de restauração. O aluguel do espaço parte de R$ 75 mil (sem serviços). Para o aniversário, o investimento total é estimado em mais de R$ 1 milhão, incluindo decoração, buffet, essências aromáticas, taças especiais e outros itens de alto padrão.

