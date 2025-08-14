CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Convite de festa milionária de Bruna Marquezine vaza na web
Datas Especiais / Aniversário

Convite de festa milionária de Bruna Marquezine vaza na web

Celebração do aniversário de Bruna Marquezine na Ilha Fiscal tem convite vazado e revela detalhes da comemoração e atração principal da noite

Izabella Nicolau Publicado em 14/08/2025, às 19h20

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bruna Marquezine
Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

O convite da celebração milionária de 30 anos da atriz Bruna Marquezine caiu nas redes um dia antes do evento. A festa, que acontece no dia 15 de agosto, será celebrada na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e deve começar no fim da tarde; no convite, o show principal está marcado para as 21h em ponto.

O material, divulgado pelo perfil Circo da Mídia, tem visual minimalista, com ilustrações de drinks, bolo e pista, e traz informações sobre a festa, seguidas de um link de RSVP. No topo, a chamada direta: “VOCÊ É MEU CONVIDADO”.

A arte também revela a atração principal da noite em tom amigável e íntimo: “A atração da noite será Zeca fucking Pagodinho — no palco às 21h em ponto! Não atrase!”, brinca ela. Além disso, a atriz, que é conhecida por ter um perfil reservado, alerta: “No phone, just fun! Vamos curtir o momento: fotos e vídeos não serão permitidos durante a festa.”

Detalhes sobre a festa

A montagem da estrutura começou na quarta-feira, 13, com equipes de produção, tecnologia e audiovisual trabalhando na área externa da ilha. Um vídeo publicado pela empresa responsável mostra estrutura metálica de grandes proporções voltada para a Baía de Guanabara.

A Ilha Fiscal permanecerá fechada para visitação nos dias 14 e 15, reabrindo no fim de semana. A celebração está planejada para seis horas de duração, com início no fim da tarde e show principal às 21h, conforme indica o convite.

A lista de convidados gira em torno de 200 pessoas e o evento seguirá regras específicas: proibidos drones, canhões de luz e som em volume alto, em razão da proximidade com o Aeroporto Santos Dumont e para preservar vitrais e outras estruturas históricas do prédio.

A Ilha Fiscal é administrada pela Marinha do Brasil e foi reaberta em junho de 2023 após processo de restauração. O aluguel do espaço parte de R$ 75 mil (sem serviços). Para o aniversário, o investimento total é estimado em mais de R$ 1 milhão, incluindo decoração, buffet, essências aromáticas, taças especiais e outros itens de alto padrão.

Leia também: Montagem da festa de Bruna Marquezine já começou; veja detalhes

bruna marquezineFesta de Aniversário
Bruna Marquezine Bruna Marquezine  

Leia também

Parabéns!

Carolina Dieckmmann celebra 18 anos do filho caçula - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Carolina Dieckmmann ganha homenagem da mãe em aniversário de 18 anos

Aniversário

Marcello Novaes e Leticia Spiller - Foto: Repodução / Instagram

Marcello Novaes ganha declaração da ex, Leticia Spiller, em data especial

Religião

Irmã Dulce - Foto: Reprodução / Globo Repórter

Dia de Santa Dulce dos Pobres: Entenda a origem da data

DIA DOS PAIS

Maurício Meirelles compartilha momentos em família - Foto: Reprodução/Instagram

Maurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’

Família

Carolina Dieckmmann - Foto: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann celebra aniversário dos irmãos gêmeos com fotos raras

Homenagem

Valéria Alencar comemora o aniversário de Tata werneck - Foto: Reprodução/Instagram

Tata Werneck ganha declaração da sogra em seu aniversário: 'Orgulhosa de ti'

Últimas notícias

Brunna Gonçalves spoiler sobre a festa de mesversário da filhaBrunna Gonçalves mostra a filha com look igual ao de Ludmilla no mesversário
Lua CheiaAstrologia: Veja o que manifestar quando a lua estiver em cada signo
Rayane FigliuzziRayane Figliuzzi, namorada de Belo, comemora guarda do filho
Adriana Colin e FaustãoAdriana Colin fala de Faustão e lembra de conselho do apresentador
Danilo Santana e Margareth SerrãoDanilo Santana, namorado da mãe de Virgínia, rebate críticas sobre idade
Felipe TittoFelipe Titto revela por que não faz mais novelas e quanto ganhava atuando
Virginia Fonseca posta reflexãoVirginia Fonseca posta sobre 'paz interior' após rumores de climão com Zé Felipe
Sabrina SáCantora gospel Sabrina Sá emociona ao revelar câncer de mama
NoneOfertas do dia: descontos de até 52% no smartphone POCO X7 Pro
O mel silvestre encanta pelo sabor e pelos benefícios à saúdeMel silvestre: o segredo das abelhas que conquista paladares e traz benefícios à saúde
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade