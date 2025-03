Que amor! Celebrando o aniversário do namorado, Hugo Moura, a jornalista Maria Clara Senra publicou uma declaração emocionante nas redes sociais

Nesta terça-feira, 18, Hugo Moura celebrou seus 35 anos de idade e recebeu uma homenagem romântica da namorada , Maria Clara Senra. O diretor, que assumiu o relacionamento com a jornalista em novembro, foi presenteado com uma declaração apaixonada nas redes sociais.

Maria compartilhou uma foto do amado ao lado da filha, Maria Flor, de 9 anos, dentro do carro do artista. A menina é fruto do relacionamento anterior de Hugo com Deborah Secco. "Acho que não existe maior privilégio na vida do que desejar que o dia do aniversário seja simplesmente igual a todos os outros - já que todos os dias são bons, já que todos eles têm sido especiais. Que a sorte a sua, que sorte a nossa", iniciou.

"Teria como você e Maria sempre andarem assim com a roupa igual? Grata", brincou a repórter.

Na sequência, a namorada de Hugo reuniu mais momentos ao lado do amado. "Para sempre essa risada larga, e para sempre essa paz. Feliz aniversário, feliz vida todo dia", declarou Maria Clara Senra.

Vida discreta

Discreto com sua vida pessoal e evitando os holofotes, o ator e diretor Hugo Moura falou um pouco sobre sua relação com Deborah Secco e a namorada atual, a jornalista Maria Clara Senra. Em uma entrevista para o Splash, do UOL, o ex-marido da atriz revelou o motivo de evitar exposição e como está após quase dois anos do fim do casamento com a artista.

Pais de Maria Flor, de nove anos, Hugo Moura comentou que a menina passa uma semana com a mãe e outra com ele. Além disso, ele falou sobre sua preocupação com a exposição. "Tudo é muito superexposto. Não é que eu seja contra a exposição, porque precisa, as pessoas estão lançando um filme com a Fernanda Montenegro, precisam de uma pré-estreia, de jornalistas, mas me preocupo muito com isso, sobretudo em cima das crianças... Nós crescemos sem isso, né? Então, como é que vai ser para ela [Maria Flor] depois? Tento me informar ao máximo para tomar as melhores medidas", disse.

O diretor ainda se mostrou surpreendido com o fato das pessoas ainda noticiarem a separação deles. "É muito doido isso. Até a própria Déborah já falou, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Vai fazer dois anos, daqui a pouco, que nos separamos, a vida andou pra caramba. Eu já estou praticamente casado com outra pessoa", declarou.

Hugo Moura então alegou que se dá muito bem com a ex e que dividem a criação da herdeira. Além disso, declarou-se para a namorada atual. "Sou apaixonado por ela. Sabe muito de cinema", falou.

