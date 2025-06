Com fotos inéditas, Rodrigo Santoro se declara para a esposa: 'Meu amor'

Em clima de Dia Dos Namorados, Rodrigo Santoro se declara para a esposa, Mel Fronckowiak, e encanta ao exibir cliques inéditos com ela

O ator Rodrigo Santoro encantou ao postar cliques inéditos com a esposa Mel Fronckowiak. Nesta quinta-feira, 12, o famoso aproveitou o Dia dos Namorados e fez o álbum especial para se declarar para a amada, com quem está casado desde 2016.

Com registros dela grávida, no parto, em viagens e em outros momentos, o artista fez a homenagem e demonstrou todo seu amor e admiração pela companheira.

"No nosso amor eu descanso, aprendo, me divirto, me entendo, me vejo no olhar das nossas filhas e me sinto inteiro. Obrigado por tudo, meu amor" , declarou-se o galã para sua eleita.

Vale lembrar que Mel e Rodrigo começaram a se relacionar em meados de 2012. Em 2016, oficializaram a união com uma cerimônia intimista. No ano seguinte, anunciaram a gravidez da primeira filha, que nasceu no dia 22 de maio de 2017. Já o nascimento da segunda filha aconteceu em agosto de 2024.

Rodrigo Santoro chora ao vivo ao receber recado de Mel Fronckowiak

Rodrigo Santoro foi um dos convidados do programa ‘Encontro’, da Globo. Além de divulgar o lançamento de seu novo filme, ‘Arca de Noé’, o ator também se emocionou ao receber um recado muito especial. Visivelmente tocado, o artista chorou ao ganhar uma mensagem da esposa, Mel Fronckowiak.

Após comentar sobre a estreia da animação bíblica, Rodrigo foi surpreendido com uma declaração da esposa, que quebrou a habitual discrição e falou sobre seu casamento publicamente ao vivo na atração: "Meu amor, eu sei que a gente não faz isso muito, que a gente costuma guardar esses momentos na na caixa preciosa da nossa intimidade”, a atriz iniciou.

“Mas eu quero que você saiba que festejar você, celebrar você em alto e bom tom, pra quem puder ouvir, é algo que me completa muito, que me faz muito feliz. A nossa parceria me faz muito feliz. Eu fiquei pensando aqui numa palavra que te define e a palavra que me vem à cabeça é grandeza. E não só pelo artista infinito, imenso que você é”, ela se declarou. Leia mais aqui!