Com bolo clássico, Simaria comemora aniversário ao lado de Simone e família

Ao lado dos filhos, da família e de Simone Mendes, Simaria comemora aniversário de 43 anos com festinha e bolo elegante; veja

O aniversário de Simaria Mendes foi no dia 16 de junho e a cantora postou cliques em sua rede social da comemoração nesta terça-feira, 17. Ao lado dos filhos, da família e da irmã, Simone Mendes, a artista celebrou seus 43 anos.

Para o momento especial, a famosa encomendou um bolo no estilo vintage cake, de estilo clássico, tons claros e elegantes. Segurando o doce, ela posou para o clique e esbanjou beleza. Além de surgir sozinha, Simaria Mendes postou foto com os herdeiros e depois com a família reunida.

"Happy birthday pra mim! Obrigada pelo carinho de cada mensagem que recebi! Bolo lindo", disse ela na legenda.

Ainda no dia do aniversário de Simaria, Simone Mendes mandou um recado especial para a irmã.

Veja as fotos do aniversário de Simaria Mendes:

Por que Simone e Simaria se separaram?

Simone e Simaria foram uma das duplas de maior sucesso da música brasileira. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelaram os bastidores da decisão. Recentemente, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.

