Cláudia Abreu divide foto rara com a filha e semelhança impressiona: 'Irmãs'

A atriz Cláudia Abreu realizou uma linda homenagem à filha mais velha, a cantora Maria Mauad, em seu aniversário de 24 anos

Dia de festa na família de Cláudia Abreu! A atriz usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para prestar uma bela homenagem de aniversário à filha mais velha, a cantora Maria Mauad, que está completando 24 anos de vida.

Em seu Instagram oficial, Cláudia compartilhou uma foto rara com a primogênita e destacou o quanto sente orgulho da herdeira. "Hoje é dia da minha Maria! Meu primeiro bebê, minha menininha amorosa e levada, minha adolescente doce e indomável e agora, minha cantora favorita!", iniciou a artista na legenda.

"Como eu te amo e te admiro, Maud! Que você curta muito a sua vida com paz, música, amor e alegrias sem fim! Love, love, love", completou a famosa. Encantados com o clique inédito de mãe e filha, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas para as duas nos comentários.

"Tão linda quanto a mãe. Que Deus abençoe sempre", declarou uma seguidora. "Feliz tudo para essa querida!! Beijos no coração", disse outra. "Muita saúde, muito amor e muita vida. Viva, Maria", escreveu o ator Luis Miranda.

A grande semelhança entre Cláudia Abreu e Maria Mauad também impressionou alguns admiradores: "Lindas, parecem irmãs. Parabéns Felicidades saúde paz lindona. Feliz aniversário", falou uma seguidora.

Além da cantora, Cláudia também é mãe de Felipa, de 16 anos, José Joaquim, de 13, e Pedro Henrique, de 10.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cláudia Abreu (@claudiaabreu_atriz)

Cláudia Abreu dá opinião sincera sobre influencers em novelas

Em 2024, Cláudia Abreu compartilhou sua visão sincera sobre o impacto dos influenciadores digitais na televisão. Afastada das novelas há oito anos, a atriz revelou que não se preocupa com seu número de seguidores, mas confessou que acredita ser um ‘grande problema’ esse aspecto ser levado em conta pela indústria.

Durante uma entrevista à Rádio Metrópole, Claudia, que possui um milhão de seguidores e compartilha alguns conteúdos com muita discrição em suas redes sociais, destacou a presença dos influenciadores nas novelas como algo temporário; confira detalhes!

Leia também: Filha de Cláudia Abreu diz que Renascer foi um divisor de águas na carreira