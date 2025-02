Christiane Torloni comemora aniversário ao lado de familiares e amigos: 'Viva'

A atriz Christiane Torloni celebrou o aniversário de 68 anos com um bolinho especial em um restaurante no Rio de Janeiro; veja fotos

A atriz Christiane Torloni dividiu com o público alguns registros da comemoração de seu aniversário. A artista completou 68 anos de vida na última terça-feira, 18, e aproveitou para comemorar a data especial ao lado de amigos e familiares em um restaurante no Rio de Janeiro.

Por meio das redes sociais, Christiane abriu um álbum de fotos da ocasião comemorativa, que contou com um bolinho de chocolate após a refeição principal. Em meio a sequência de cliques, a aniversariante mostrou todos os convidados reunidos em uma mesa, incluindo sua mãe, a também atriz Monah Delacy, de 95 anos.

Esbanjando alegria, a artista demonstrou gratidão ao celebrar o início de mais um ciclo de vida enquanto cantava 'parabéns'. "Uma deliciosa comemoração com meus queridos irmãos e amigos. Viva a AMIZADE que se constrói ao longo da vida! Bora, virar mais uma página e escrever um novo futuro", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos admiradores fizeram questão de deixar mensagens carinhosas de felicitações a Christiane Torloni por seu aniversário. "Merece o melhor do novo ano pessoal e muito mais! Sua arte salva. E que bom que você sabe. Feliz vida!", desejou uma seguidora.

"Viva! Você merece toda felicidade do mundo, muita saúde!", disse outra. "Maravilhosos! Viva a Chris! Desejo a você toda felicidade, saúde e sucesso", falou uma terceira. "Felicidades minha querida", declarou o ator Ary Fontoura. "Feliz aniversário, musa Chris", escreveu a atriz Cris Vianna.

Christiane Torloni revela experiência sobrenatural na época de A Viagem

Em outubro de 2024, a atriz Christiane Torloni revelou ter vivido algumas experiências sobrenaturais no período em que iniciou as gravações do remake da novela 'A Viagem' (1994), da TV Globo. Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', a artista contou que chegou a presenciar queda de objetos e itens eletrônicos ligando sozinhos.

Ao longo do bate-papo com o apresentador Pedro Bial, Christiane explicou que os episódios aconteceram no local onde morava sozinha, à época. Ela, então, explicou que entrou em contato com o ator e diretor Wolf Maya, que pertence a uma família espírita tradicional de Goiás, para pedir auxílio; confira detalhes!

