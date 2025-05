César Tralli presta bela homenagem a Ticiane e Helô Pinheiro: 'Me inspiram'

O jornalista César Tralli exaltou a esposa, Ticiane Pinheiro, e a sogra, Helô Pinheiro, em uma declaração especial de Dia das Mães

O jornalista César Tralli encantou o público ao compartilhar uma bela homenagem à esposa, Ticiane Pinheiro, e à sogra, Helô Pinheiro. Em celebração ao Dia das Mães, comemorado neste domingo, 11, o apresentador do 'Jornal Hoje', da TV Globo, fez questão de exaltá-las e ressaltou o quanto as duas o inspiram.

Para ilustrar a declaração, Tralli publicou uma foto especial ao lado de Tici e Helô em suas redes sociais. Ao longo do texto, o jornalista também mencionou a mãe, Edna Tralli, falecida em 2022, vítima de um acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo.

"Duas mães maravilhosas. Duas mulheres incríveis. Que me inspiram, que me ensinam, que me proporcionam muitos sorrisos na alma. Amo muito vocês duas. Minha sogra também foi uma das melhores amigas da minha mãe. Por isso, com muita gratidão e felicidade, eu hoje a considero uma mãe também ", escreveu ele na legenda.

"Um ótimo Dia das Mães a todas as mamães. Vocês merecem tudo de melhor nessa vida. Hoje. Amanhã. E sempre!", completou César Tralli. Nos comentários da publicação, Tici deixou um recado carinhoso em agradecimento a homenagem do esposo: "Amamos você", declarou a apresentadora da Record TV.

Ticiane Pinheiro presenteia Helô Pinheiro no Dia das Mães

O Dia das Mães foi bastante especial na família Pinheiro! Na manhã deste domingo, 11, Ticiane presenteou a mãe, Helô Pinheiro, com um belíssimo carro zero km . O momento em que a apresentadora revelou a surpresa foi compartilhado através de suas redes sociais.

No registro, é possível perceber o quanto Helô ficou emocionada com o presente da filha. "Não dá para acreditar! É blindado. Obrigada, meu amor", declarou a eterna 'Garota de Ipanema'. "Feliz Dia das Mães para você que merece o mundo! Te amo", escreveu Ticiane Pinheiro na legenda.

